Der Laborhersteller Köttermann in Uetze-Hänigsen stellt in diesem Sommer vier Auszubildende ein – von der Kauffrau für Marketingkommunikation bis zum Fachlageristen. Das ist sicher ein Zeichen dafür, dass die Firma nach den schwierigen Jahren wieder optimistisch in die Zukunft schaut. In der Corona-Krise hatte der größte Arbeitgeber Hänigsens zwar wie viele andere Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Doch inzwischen füllen sich laut Martina Sterns, Öffentlichkeitsbeauftragte der Firma, die Auftragsbücher wieder. „Im August haben wir deshalb die Kurzarbeit aussetzen können.“

Labortechnik: Nachfrage steigt weltweit

Bereits im April zeichnete sich ab, dass infolge der Corona-Pandemie der Bedarf an hochwertiger Laborausstattung weltweit anziehen würde. „Die Nachfrage nach Laborleistungen steigt seit Langem und erreicht in diesem Jahr einen Höchststand“, erklärt Sterns. Köttermann fertigt als einer der wenigen Hersteller weltweit seine Labore aus Stahl. Doch bis solche Projekte – von der Planung über die Ausschreibung bis zum Auftragsvergabe – umgesetzt werden, dauere es mehrere Monate.

Das Hänigser Unternehmen, das nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst aus Stahlhelmen Küchengeschirr fertigte, geriet nach einer langen Wachstumsphase in finanzielle Schwierigkeiten und musste im August 2018 Insolvenz anmelden. Seit Dezember 2018 ist der Laborausstatter im Besitz der tschechischen Firmengruppe Block Clean Room Solutions. Der neue Eigentümer übernahm 120 von 150 Mitarbeiter am Standort Hänigsen. Mittlerweile sind es wieder 135 Beschäftigte.

Ein Blick in die Fertigungshalle von Köttermann, wo ein Mitarbeiter gerade passende Schrankteile heraussucht. Quelle: privat

Das sind die fünf Azubis

Ab 1. September gehören insgesamt fünf Auszubildende zur Belegschaft: Jessica Jahnke beginnt bei Köttermann eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Diese dauert für die Abiturientin drei Jahre. Am selben Tag startet Nele Mertin ihre dreijährige Ausbildung zur Industriekauffrau. Die Schule hat sie ebenfalls mit dem Abitur abgeschlossen. Igor Aschenbrenner wird in Hänigsen innerhalb von zwei Jahren zum Maschinen- und Anlagenführer ausgebildet. Der Realschüler ist bereits seit 1. August im Betrieb.

Der vierte Neuzugang in diesem Sommer ist Muhamad Asif Tajik. Der 26-Jährige, der 2015 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland kam, hat einen Ausbildungsvertrag zum Fachlageristen unterschrieben. Der von Claudia Ruhs gegründete Flüchtlingshilfeverein Landungsbrücke aus Uetze hat den jungen Mann unter seine Fittiche genommen und den Kontakt zur Firma hergestellt. Im Herbst 2019 begann Tajik dort als Aushilfe im Lager zu arbeiten. „Das lief so gut, dass ihm die Ausbildung angeboten wurde“, sagt Sterns. Wenn auch die zweijährige praxisorientierte Ausbildung so gut läuft, könne Tajik ein Jahr daraufsatteln und Fachkraft für Lagerlogistik werden.

Seit 1. November 2019 wird Solveig Burandt bei Köttermann zur Industriekauffrau ausgebildet. Sie bewarb sich im einem Abschluss des beruflichen Gymnasiums.

Von Anette Wulf-Dettmer