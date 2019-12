Uetze/Schwüblingsen

Rund eine Stunde lang hat die Polizei die Kreisstraße 125 zwischen Schwüblingser Kreisel und der Uetzer Ortschaft Schwüblingsen am Donnerstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Fahrer einer Spedition war mit seinem Kipper in Richtung Schwüblingsen unterwegs, als er um 14.45 Uhr kurz hinter dem Beerbuschwald nach einer Rechtskurve von der feuchten Fahrbahn abkam. Der voll beladene 40-Tonner fuhr einen Telefonmast am Straßenrand um und rutschte auf ein angrenzendes Feld, wo er stecken blieb.

Deshalb rückte eine Bergungsfirma mit drei Fahrzeugen an: Kranwagen, Bergungs- und Werkstattfahrzeug. Zum Einsatz kam letztlich nur das schwere Bergungsfahrzeug. Es zog den Lastwagen rückwärts vom Acker. Zurück blieben tiefe, rund 15 Meter lange Fahrspuren. Die Bergungsarbeiten dauerten nach Angaben der Polizei Burgdorf etwa eine Stunde.

Die Front des Kippers wurde durch den Aufprall auf den Telefonmast beschädigt. Allerdings konnte der Fahrer, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde, mit seinem Lastwagen anschließend selbst zur Werkstatt fahren. Um 16.45 Uhr gab die Polizei die Kreisstraße wieder für den Verkehr frei.

Die Bergung ist beendet: Das Lastwagen steht wieder auf der Straße. Zurückbleiben tiefe Spuren auf dem Acker und ein zerstörter Telefonmast. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Von Anette Wulf-Dettmer