Die zurückliegenden warmen Sonnentage haben die Menschen in Uetze regelrecht an die frische Luft getrieben. Viele haben bereits mit dem Frühjahrsputz in den Gärten begonnen. Weil am Montag, 1. März, die gesetzlich geschützte Brutzeit der Vögel beginnt, bekamen auch viele Hecken eine Rasur verpasst. In Gartenmärkten und auf den Grüngutannahmestellen herrschte ordentlich Betrieb.

„Mit den ersten Sonnenstrahlen geht es los“, sagt Marktleiter André Katenhusen vom Raiffeisen-Markt in Uetze. Seit dem Valentinstag hat das Geschäft wieder geöffnet. 250 bis 300 Kundinnen und Kunden kämen jeden Tag, die meisten seien Stammkunden. Und die kauften vor allem Blumen: Stiefmütterchen, Hornveilchen und Primeln. Davon gleich 15 Stück mitzunehmen sei nicht unüblich. „Viele wünschen sich jetzt etwas Buntes“, sagt Katenhusen.

Monika Sommer versorgt sich im Raiffeisen-Gartenmarkt in Uetze mit Frühblühern. Quelle: Cristina Marina

Im Einkaufswagen von Monika Sommer liegen lilafarbene Stiefmütterchen. Die 68-Jährige aus Uetze hat auch noch Öl für ihre Gartenmöbel gekauft. Und eine Spielzeugschubkarre für ihren zweijährigen Enkelsohn. „Der ist auf Gartenarbeit zurzeit ganz versessen“, sagt Sommer.

Gärten tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei

Helga Illenberger lebt in Obershagen im Wohngebiet am Mühlenbergsee. Sie hat in ihrem naturnah angelegten Garten gerade ein Beet von Laub und Unkraut gesäubert, damit Frühblüher wie Krokusse leichter den Weg ans Licht finden. Ihr Mann muss sieben volle Beutel zur Grünannahmestelle nach Hänigsen bringen.

Die Gartenarbeit, der Illenberger täglich nachgeht, ist für die 77-Jährige eine Art Fitnessprogramm: „Mir ist wichtig, mit meinem Naturgarten zum Erhalt der Artenvielfalt beizutragen“, betont sie. Bei der Gestaltung achtet sie darauf, dass Wildbienen, Vögel, Regenwürmer und Igel möglichst lange darin leben können. Illenberger nennt das „gepflegte Unordnung“.

Helga Illenberger hat den Stamm eines Apelbaums weiß gestrichen, um einen zu frühen Austrieb zu verhindern.. Quelle: Cristina Marina

Dazu gehören Apfelbäume, ein Pflaumenbaum, ein Sauerkirschbaum, ein Birnbaum, Pfingstrosen, Astern, Vergissmeinnicht, Löwenmäulchen und Veilchen. Im Gartenmarkt hat Illenberger Farbe gekauft und den Stamm eines Apfelbaums weiß angestrichen. Das soll das Licht reflektieren. Die Borke werde nicht mehr so heiß, wenn die Sonne sie anstrahlt. Der Baum treibe folglich nicht zu früh aus. „Wenn wieder Frost kommt, würden seine Kanäle sonst einfrieren“, erläutert die pensionierte Lehrerin.

Marianne Stief will am Sonnabend zur Grünannahmestelle, um dort ihren Gartenabfall loszuwerden. Sie ist mit dem Fahrrad unterwegs. Ihr Anhänger ist voll beladen. Wegen des guten Wetters in den vergangenen Tagen arbeite sie schon lange im Garten, berichtet die 86-jährige Obershagenerin. Sie habe Dahlien eingepflanzt und Laub gefegt. Während sie das erzählt, radelt ihr Nachbar an ihr vorbei. Der hat ein Bündel grüner Zweige auf seinem Gepäckträger.

Marianne Stief bringt mit dem Fahrrad Gartenabfälle zur Grüngutannahmestelle. Quelle: Cristina Marina

Auf der Grüngutannahme an Burgdorfer Berg vor Hänigsen herrscht reger Betrieb. Pausenlos laden Menschen dort Beutel und Säcke aus den Kofferräumen ihrer Autos und aus Anhängern aus und entleeren sie. Berge von Heckenschnitt türmen sich auf. Mehr als 130 Gartenbesitzer seien allein am Sonnabendvormittag gekommen, berichtet Hans-Jürgen Fischer, der die Annahmestelle beaufsichtigt. „Am vergangenen Mittwoch ging es schlagartig los.“

Gärten gewinnen in der Pandemie an Bedeutung

Jürgen Weber vom Nabu freut das. „Ich habe es bisher noch nie erlebt, dass so viele Menschen ihre Hecken schneiden, bevor die Vögel anfangen zu brüten“, sagt der 77-Jährige. In der Pandemie beschäftigen sich Menschen offenbar wieder mehr mit ihrem unmittelbaren Umfeld, hat Weber beobachtet. Der Naturschützer hofft, dass sie deshalb auch mehr an die Vögel und Insekten dachten, die von Jahr zu Jahr weniger würden. Raiffeisen-Marktleiter Katenhusen bestätigt: Viele Kunden kauften Streufutter für Wildvögel.

Aber nicht überall geht es umweltbewusst zu. Mit dem Grüngut werde oft auch Müll abgeladen, berichtet Aufsichtsmann Fischer: Plastiktöpfe, Blumenschilder, Zigarettenschachteln. Weil der Grünschnitt als Felddünger gehäckselt werde, gelangten die Schadstoffe mit aufs Feld. Er und seine Kollegen müssten gut aufpassen.

Aufsichten auf den Grünannahmestellen kontrollieren, dass kein Plastik und sonstigen Abfälle dort landen. Quelle: Cristina Marina

Auf den Grüngutannahmestellen dürfte es nach diesem Wochenende erst einmal wieder etwas ruhiger zugehen. Am Montag beginnt die Brutzeit für Vögel und Kleintiere. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet vom 1. März bis Ende September den Hecken- und Gehölzschnitt.

Von Cristina Marina