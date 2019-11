Dollbergen

Kita-Kinder schmücken am Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr den Weihnachtsbaum am Pröbenweg. Traditionell dient diese Aktion dem Ort als Auftakt für den Weihnachtsmarkt. Der Heimatverein sorgt nach eigenen Angaben dafür, dass der Baum in seiner natürlichen Pracht sicher steht und mit Lichterkette versehen wird. Die Jungen und Mädchen gestalten den Baum mit eigens hergestelltem Schmuck unter musikalischer Begleitung. Alle Eltern und Kinder sind eingeladen, beim Verschönern zu helfen. Sie erhalten dafür ein Dankeschön.

Damit stimmen sich die Einwohner auf den Weihnachtsmarkt ein, der um 14.30 Uhr an der Kirche beginnt. Bis 19.30 Uhr können die Besucher an den Ständen stöbern, schlemmen und ins Gespräch kommen. Am Sonntag, 1. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt von 14.30 bis 18.30 Uhr.

Von Antje Bismark