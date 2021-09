Hänigsen

„Der Arbeitsaufwand im Ehrenamt wird immer größer und kann von Berufstätigen kaum bewältigt werden“, sagt Jens Voltmer, kommissarischer Vorsitzender des TSV Friesen Hänigsen. Deshalb sucht der Vorstand Helfer, die das Gremium bei seiner Arbeit unterstützen. Laut Voltmer sind nicht nur Rentner, sondern auch Berufstätige willkommen, die spezielle Aufgabenpakete übernehmen wollen. So habe sich ein Versicherungsfachmann bereit erklärt, sich für den Hauptverein, der zehn Sparten mit rund 1500 Mitgliedern hat, um Versicherungsfragen zu kümmern.

Voltmer weist darauf hin, dass es für Sportvereine verschiedene Fördertöpfe gibt. Es sei sehr zeitaufwendig, sich in die Förderbedingungen einzuarbeiten und Zuschussanträge zu stellen. Zum Beispiel könne dort der Vorstand Unterstützung gebrauchen. Nach Angaben des Pressewarts Otmar Brandes gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, sich in Spezialbereichen zu engagieren: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, Schreiben von Newslettern, EDV, Recht, Vernetzung der Sparten, Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches zum Thema Sexueller Missbrauch, Alkoholprävention, Jugendschutz, Sponsorensuche, Veranstaltungsplanung und so weiter.

Ohne den Hauptvorstand läuft nichts im Verein

„Teilweise liegen diese Themen seit längerer Zeit vollkommen brach“, sagt Brandes. Jeder sei willkommen, der Verantwortung übernehmen wolle. Per E-Mail an info@tsvh.de könne man sein Interesse bekunden. Ohne den Hauptvorstand könnten die Mitglieder nicht in den zehn Abteilungen Sport treiben, betont Brandes. Daher seien die Vorstandsmitglieder auf Unterstützung angewiesen.

Voltmer, der auch Vorsitzender der Handballabteilung ist, leitet seit November kommissarisch den Hauptverein. Damals war der bisherige Vereinschef Klaus Dahlgrün aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Ebenfalls kommissarisch im Amt sind der stellvertretende Vorsitzende Uwe Filter und Jugendwart Tore Passon. Gisela Fangrat kümmert sich um den Schriftverkehr des Gesamtvereins, Gisela Bublitz um die Finanzen und Bärbel Kraska um den Mitgliederservice.

Wahlen sollen im Herbst stattfinden

Nach Voltmers Worten ist für den Herbst eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen geplant. Der Termin steht noch nicht fest. Der derzeitige Vereinschef hofft, dass sich bis dahin noch Interessenten für die Vorstandsarbeit – auch für den Vorsitz – finden.

Der TSV Friesen Hänigsen renoviert derzeit diesen Laden an der Henighuser Straße, damit dort die Vereinsgeschäftsstelle einziehen kann. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Für die Vereinsgeschäftsstelle hat der Vorstand einen Laden an der Henighuser Straße gemietet. Derzeit renovieren die Friesen die Räumlichkeiten. Ziel sei, die Renovierung bis zum 1. Oktober abzuschließen, damit die Geschäftsstelle dort bis Mitte Oktober einziehen könne. Derzeit befindet sie sich im maroden Sportheim des Stadions.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller