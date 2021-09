Hänigsen/Uetze

Diese Vortragsreihe dürfte nicht nur der Kirche Nahestehende interessieren: Mit Martin Niemöller stellt die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen in Uetze diesmal einen streitbaren Kirchenmann in den Fokus. Denn das Leben und Denken des zu einem Idol der Friedens- und Antiatomkraftbewegung gewordenen Theologen ist durchaus ambivalent zu betrachten. Dem wollen auch die Pastoren Ulrich von Stuckrad-Barre, Steffen Lahmann und der emeritierte Professor für Religionspädagogik, Johann Christoph Emmelius, an drei Mittwochabenden nachgehen: am 15., 22., und 29. September – jeweils um 19 Uhr in der Hänigser Kirche.

Wie bereits bei den vorausgehenden Vortragsreihen zum Obershagener Theologen Paul Althaus und zum Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer sollen die Vorträge sich nicht darin erschöpfen, die Biografie darzustellen. Vielmehr ist es den Organisatoren ein Anliegen, Leben und Wirken des Martin Niemöller einzuordnen in den damaligen historischen Kontext – und davon ausgehend schauen, wie sich Gesellschaft und Kirche seither entwickelt hat. „Deshalb soll es im Anschluss an die Vorträge auch immer Gelegenheit zum Austausch geben“, sagt Pastor Lahmann.

Niemöller: Einer, der in keine Schublade passt

Er übernimmt den Auftakt am Mittwoch, 15. September. „Kaisertreu und Gott gefällig?“ ist dieser Abend überschrieben. Aus was für einem Umfeld stammt der 1892 geborene Martin Niemöller, wie ist er aufgewachsen und wie verlief sein Leben bis 1931? „Als ich studiert habe, war Niemöller für mich ein Held“, sagt von Stuckrad-Barre. „Auch heute bewundere ich ihn für seinen großen Mut. Aber ein Demokrat, der in dieser Eigenschaft Vorbild sein kann – das war er nicht.“

„Einer, der immer in der Opposition war“: Das trifft es für Lahmann am Besten. Dieses ambivalente Bild mit seinen vielen, auch dunklen Facetten wolle er aufzeigen. Von Hause aus „deutschnational bis auf die Knochen“ sei der spätere führende Vertreter der „Bekennenden Kirche“ und Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gewesen. Weil er die Weimarer Republik zutiefst ablehnte, schloss sich der Marineoffizier sogar einem Freikorps an. Er nahm schließlich ein Theologiestudium auf, das ihn 1931 als Pfarrer nach Berlin-Dahlem führte.

Acht Jahre im Konzentrationslager

Hier setzt der zweite Vortrag „Kirchenkampf und Konzentrationslager“ am Mittwoch, 22. September, an. Dabei wird von Stuckrad-Barre schildern, wie es Niemöller im Nationalsozialismus erging. Der hatte die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten explizit begrüßt. Doch dass der Staat sich in kirchliches Recht einmischte – das widerstrebte Niemöller zutiefst. So rief er zur Gründung des Pfarrernotbundes auf, aus dem die „Bekennende Kirche“ hervorging. Seine Predigten und Vorträge galten zunehmend als oppositionell. Schließlich wurde Niemöller verhaftet und verbrachte acht Jahre als „persönlicher Gefangener“ Adolf Hitlers im Konzentrationslager.

Am Mittwoch, 29. September, schließlich wird Johann Christoph Emmelius „Martin Niemöller in der Bundesrepublik“ zu Gehör bringen: wie Niemöller nach seiner Befreiung wirkte und polarisierte, wie er sich gegen die Rüstungspolitik und Atomwaffen positionierte, damit geradezu zu einer Ikone der Friedensbewegung wurde – aber auch, wie kritisch er die Schaffung der Bundesrepublik Deutschland sah, weil er die Einheit Deutschlands schwinden sah.

Zutritt nur nach 3-G-Regel

Da entsprechend den Vorschriften der Region die Kontaktdaten aller Zuhörer erfasst werden müssen, bitten die Veranstalter darum, zeitig vor Beginn der Veranstaltungen zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, allerdings muss jeder, der teilnehmen will, entweder gegen Corona geimpft, davon genesen oder aktuell negativ getestet sein. Es gilt also die 3-G-Regel. „Wir werden das genau kontrollieren“, sagt von Stuckrad-Barre. „Denn wir sind froh, dass es bisher bei unseren Veranstaltungen keine Corona-Infektionen gegeben hat. Und das soll auch so bleiben.“

Von Sandra Köhler