Uetze

Zum vierten Mal wählen Uetzerinnen und Uetzer, die älter als 60 Jahre sind, in diesem Jahr den Seniorenbeirat – ausschließlich per Briefwahl, wie die Vorsitzende Christa Guderian jetzt mitteilt. Neun Mitglieder gehören dem Gremium an, das in den vergangenen Jahren ganz unterschiedliche Themen in der Gemeinde aufgegriffen hat. „Leider konnten wir wegen der Corona-Pandemie nicht so viele Veranstaltungen organisieren“, sagt Guderian.

Die Vielfalt der Themen, die der Beirat aufgegriffen habe, sei groß. Dazu zählt Guderian unter anderem abgesenkte Bordsteinkanten an der Straße Am Schachtacker oder eine Verlegung der Bushaltestelle in Hänigsen an das Wohnstift An der Mühle, medizinische Vorträge über Diabetes und Patientenverfügung, die Einführung der Notfalldose und Notfallkarte. In Kooperation mit der Polizei organisierte das Gremium eine Pedelec-Schulung, in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht die Kurse „Fit im Auto“. Und nicht zuletzt fanden die „Smartphone-Kurse für Senioren“, die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Aurelia-Wald-Gesamtschule anboten, großen Zuspruch.

Sieben der neun Beiratsmitglieder hören auf

Für die Arbeit des nächsten Seniorenbeirates kandidieren Sonja Avemaria-Wrede und Norbert Günther noch einmal. Aus persönlichen Gründen treten Christa Guderian, Brigitte Reddersen, Dietmar Schlecht, Dieter Winkler, Manfred Ludewig, Karin Heim und Ernst Schütte nicht noch einmal an. Interessierte, die in dem Gremium mitwirken möchten, erhalten die Unterlagen für eine Kandidatur bei Dagmar Lindemann nach Terminabsprache unter Telefon (05173) 970051 oder bei den Mitgliedern des Seniorenbeirats. Die Bewerbung als Beiratskandidat kann bis 23. April in die versiegelte Wahlurne im Sozialleistungsbereich im Erdgeschoss des Rathauses Uetze eingeworfen werden. Die Briefwahl dauert vom 12. Mai bis 2. Juni.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wahlberechtigt und wählbar sind nach Aussage Guderians alle Uetzerinnen und Uetzer, die das aktive beziehungsweise das passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen besitzen, und im Wahljahr das 60. Lebensjahr vollenden. „Das sind etwa 6000 Frauen und Männer, also etwa ein Drittel aller Einwohner“, teilt Guderian mit. Nicht wählbar sind ihren Angaben zufolge Rats -und Ortsratsmitglieder sowie Beschäftigte der Gemeinde. Der Seniorenbeirat gehört dem Ausschuss „Klima, Verkehr, Umwelt und Planung“ sowie dem Ausschuss „Jugend, Familie, und Soziales“ als beratendes Mitglied an.

Von Antje Bismark