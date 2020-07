Eltze

„Eigentlich war ich schon immer ein Waldkind“: Mit diesem Satz fasst Christine Baecker zusammen, worin für sie der Reiz des Waldkindergartens liegt. Seit 14 Jahren arbeitet die Erzieherin am Ortsrand von Eltze bei den Grashüpfern, wie die Kindergartengruppe mit 15 Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren heißt. Einen besseren Arbeitsplatz, sagt die 65-Jährige, könne sie sich nicht vorstellen – und dennoch sieht sie nun die Zeit für ihren Ruhestand gekommen.

Die Liebe zur Natur bekam sie von ihrem Vater vermittelt. „Er arbeitete als Förster im Harz, wir hatten den Wald damit immer vor der Tür, und wenn andere Teenager zur Disko gingen, dann war ich eben im Wald unterwegs“, sagt Baecker. Gleichwohl führte sie der beruflichen Weg in den Waldkindergarten, den Eltern am 8. September 1999 gründeten und am 1. November um die Krippe Fuhsestrolche erweiterten, über Umwege. „Tine“, wie sie Kinder und Eltern gleichermaßen nennen, absolvierte eine Ausbildung als Erzieherin und Sonderpädagogin.

Weniger Lärm und guter Personalschlüssel

„Danach arbeitete ich meist in kleinen Einrichtungen im heilpädagogischen Bereich“, sagt Baecker. Eine Bekannte sprach sie letztlich an, ob sie sich nicht den Waldkindergarten als neuen Arbeitsplatz vorstellen könne. Es klingt nach Liebe auf den ersten Blick, wenn die künftige Rentnerin über ihre Kita spricht. „Mir hat das freiere Arbeiten sofort gefallen, weil es keine Wände gibt, die eingrenzen“, sagt sie und blickt auf die hohen Bäume, die den grünen Kindergarten umgeben. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen gebe es deutlich weniger Lärm, und mit drei Fachkräften für 15 Kinder von 8 bis 13 Uhr sei auch der Personalschlüssel besser als anderswo.

„Die Bedingungen sind optimal“, sagt Baecker. Mit den Eltern, die über den Trägerverein eingebunden sind, erarbeite sie auch gemeinsam pädagogische Konzepte. Das erfordere zwar mehr Verantwortung als in einer regulären Kita, weil niemand etwas vorgebe. „Aber es macht eben auch mehr Spaß, weil ich mehr gestalten kann“, sagt sie. Benjamin Claaßen, noch bis September als Vorsitzender des Trägervereins aktiv, gibt das Lob zurück. „Die Konstellation ist ja schon ungewöhnlich: Die Mitarbeiter betreuen die Kinder ihres Arbeitgebers, und die Eltern geben ihre Kinder in die Obhut ihrer Mitarbeiter“, sagt er. Ein Problem habe sich daraus noch nie ergeben, aber die Personalverantwortung bedeute eben auch für die Ehrenamtlichen im Verein ordentlich Mehrarbeit.

Vater: Mehr Mitarbeiter sind im Ehrenamt nicht zu managen

Auf 20 Wochenstunden schätzt er die freiwillige Arbeit, die die sieben Vorstandsmitglieder leisten. Etwa 80 Mitglieder zählt der Verein, der im September einen neuen Vorstand wählt. Er hatte sich vor einigen Jahren gegen eine Erweiterung ausgesprochen. „Derzeit beschäftigen wir acht Mitarbeiter, wenn wir für eine weitere Gruppe mehr hätten einstellen wollen, wäre dies das Ende der Ehrenamtlichkeit gewesen“, sagt Claaßen. Ohnehin, sagt er, könne der Vorstand die Aufgaben nur dank der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde stemmen, die frühzeitig an Fristen erinnere und immer den Kontakt halte.

Um die Administration hat sich Baecker in den vergangenen Jahren nicht kümmern müssen, wohl aber mit Herzblut um die Kinder. „Wer hier arbeitet, der muss flexibel sein“, sagt sie. Dazu gehöre beispielsweise beim Erlernen von Zahlen zwar auch Bücher zu nutzen, aber vor allem auf Naturmaterialien zu setzen. „Bei uns holt kein Kind sechs Bausteine, sondern sechs Stöcke und zählt durch“, sagt sie. Daraus wiederum ließen sich kleine Häuser bauen, Lieder dazu singen und Geschichten erzählen. Die Erzieherin plädiert für Vorschularbeit, positioniert sich aber auch klar gegen verschulte Kindergartenzeit.

„Die Chemie muss stimmen“

„Bei uns spielt die Natur mit Wind und Wetter eine wichtige Rolle“, sagt Baecker, die sich noch auf den gemeinsamen Herbst und die Weihnachtszeit mit den Kindern freut. Nach dem Jahreswechsel verabschiedet sie sich, schon jetzt sucht der Vorstand einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Eine besondere Ausbildung im Bereich Waldpädagogik sei nicht erforderlich, sagt Claaßen. „Aber letztlich muss in einem solch kleinen Team die Chemie stimmen“, sagt die Erzieherin – bei ihr und ihren Kolleginnen ist dies auch nach so langer Zeit noch immer der Fall.

