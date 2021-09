Hänigsen

Fast wie zu Shakespeares Zeiten geht es in Kürze zu auf dem Schützenplatz in Uetze-Hänigsen: Das Wandertheater „La Poesia – Spektakel am Zirkuswagen“ macht dort am Freitag, 24. September, Station mit seinem Programm „Erwachen“.

Im Programm verbinden sich Musik, Artistik und Theater

Ein nostalgisch gestalteter Zirkuswagen ist das Herzstück des Spektakels, das seine Premiere am 11. September beim Flotart-Kultursommer in Bröckel erlebt. Er dient dem fünfköpfigen Ensemble gleichermaßen als Open-Air-Bühne, Kulisse und Requisitenherberge. Zu erleben gibt es ein fantasievolles Programm im Stil des zeitgenössischen Cirque Nouveau. Die Künstler wollen ihr Publikum mit großen und kleinen Geschichten des Lebens, mit Artistik, Theater und Musik, Poesie und Humor in eine magische Welt entführen.

Die Idee zu diesem Theater-Projekt ging von der Künstlerin und Kulturmanagerin Katharina Witerzens aus Celle aus. Sie will damit neue Spielräume für Kultur eröffnen. Bereits ab 14.30 Uhr gibt es am 24. September am Zirkuswagen Kaffee und Kuchen sowie eine Mitmach-Kreativ-Aktion für Familien. Die Vorstellung selbst beginnt um 16 Uhr. Anmeldungen nimmt die Kunstspirale unter Telefon (05147) 979 90 30 entgegen. Anstelle eines Eintritts geht der Hut herum.

Von Sandra Köhler