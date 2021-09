Uetze

„Unser Anspruch ist, Pflegebedürftigen, die weiterhin in ihren eigenen vier Wänden leben wollen, genau das zu ermöglichen“, sagt Cornelia Thieme, Pflegedienstleiterin der Sozialstation JWK Uetze. Die gelernte Krankenschwester und ihr Team unterstützen Kranke jeden Alters in ihrer vertrauten Umgebung – pflegerisch aber auch hauswirtschaftlich, und beraten zudem über Leistungen aus der Pflegeversicherung.

Für Thieme ein toller Beruf: „Die alltäglichen Begegnungen“ sind es, die ihren Beruf für sie so wertvoll machen. „In Einrichtungen baut man keine solche Nähe auf wie in der ambulanten Pflege. Dort ist man zu Gast bei den Menschen und bekommt tiefe Einblicke ins Leben.“ Jedem Betreuten das zu geben, was er benötigt, dabei gleichzeitig deren Selbstständigkeit zu fördern: Dazu trage jeder Mitarbeiter – egal, ob Krankenschwester, Altenpfleger, Krankenpflegehelfer, Schwesternhelferin, Verwaltungsfachkraft, Praktikant oder Hauswirtschaftlerin – seinen Teil bei.

Zeit für Gespräche

Besonders Hauswirtschaftlerinnen seien enorm wichtig, sagt Thieme. Zum einen für die Betreuten, da sie doch mehr Zeit für Gespräche hätten als die Pflegenden. Aber auch als wichtige und verantwortungsvolle Informationsquelle für die Pflegekräfte: „Sie sehen einfach viel, bekommen psychische, physische und soziale Veränderungen besser mit als die, die nur einmal in der Woche kommen.“ So habe etwa durch die Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin Schlimmes verhindert werden können, als alle dosierten Medikamente verschwunden waren, weil die betreute Person sie auf einmal genommen hatte. „Diese Arbeit wird oft unterschätzt“, betont Thieme.

Gegründet worden ist die Sozialstation 1995 von Mitarbeiterinnen der Uetzer Gemeindestation. „Die Mitarbeiterinnen hätten sich damals auch einem paritätischen Träger anschließen können, haben es aber vorgezogen, die Station selbst zu betreiben“, berichtet Thieme. Die 50-Jährige selbst gehört seit 21 Jahren zum Team der Sozialstation, die seit 2018 Teil der Care Pflegegesellschaft ist. Eine Zeitspanne, in der Thieme viele Veränderungen – positive und negative – mitgehen musste. „Früher haben wir Insulin in Spritzen aufgezogen und verabreicht, heute geht das ganz einfach mit einem Pen“, gibt sie ein Beispiel.

Sozialstation bildet in Uetze aus

In den Anfängen der Sozialstation sei es durchaus noch üblich gewesen, dass in der Pflege Beschäftigte auch im Haushalt mit angefasst hätten. „Heute ist das undenkbar – diese Kräfte sind so kostbar und gesucht“, sagt die Pflegedienstleitung. Um Nachwuchs zu gewinnen, wird in Uetze ausgebildet – und aktiv bei Berufsmessen und in den Schulen geworben. „Das Interesse ist groß, ich habe den Eindruck, dass die Jugendlichen nach Berufen suchen, die sie erfüllen“, sagt Thieme und hofft, dass das die eine oder andere neue Kraft in die Sozialstation bringt.

Seit Kurzem gibt es zudem eine Mitarbeiterwohnung über den Räumen an der Burgdorfer Straße. In der Wohnung kann laut Thieme eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege von auswärts so lange unterkommen, bis eine Wohnung in Uetze gefunden ist. „Das ist nicht ganz einfach, und es ist schade, wenn es letztlich an einer fehlenden Wohnung scheitert“, sagt Thieme.

Grundsätzlich sei das Team so gut aufgestellt, dass die Pflegebedürftigen feste Betreuerinnen und Betreuer hätten. „Da ist es von Vorteil, dass wir zum Care-Pflegeverbund gehören und notfalls Personal auch aus anderen Einrichtungen abgeordnet werden kann“, sagt Thieme. Ebenfalls eine ganz wichtige Rolle spielen die Mitarbeiter, die nach der Übernahme des Pflegedienst Kosaminsky dazugestoßen sind – die Betreiber hatten aus Altersgründen aufgegeben. „Wir sind in dem einen Jahr gut zusammengewachsen“, sagt Thieme stolz. Nur an den verschiedenfarbigen Autos ist die Übernahme noch sichtbar.

Von Sandra Köhler