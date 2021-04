Der Appell auf den Schildern mit grünen Untergrund ist eindeutig: Wer mit seinem Hund in der Felmark rund um Uetze-Altmerdingsen spazieren gehen will, soll diesen bitte an die Leine nehmen. Aufgestellt haben die Hinweisschilder zur Leinenpflicht die Altmerdingser Jäger. Und das hat einen Grund: In der Altmerdingser Feldmark leben Kiebitze, Fasane und Rebhühner, deren Brutzeit jetzt begonnen hat.

Nester der Bodenbrüter sind in Gefahr

„Ihre Nester befinden sich oft unmittelbar neben den landwirtschaftlichen Wegen im Grünland, in Blühstreifen und Hecken“, erklärt Jagdpächter Ralf Wengorsch. Dort könnten freilaufende Hunden sie schnell aufstöbern. „Zu oft wurden von Hunden schon Kiebitznester zerstört und der Nachwuchs von Fasanen und Rebhühnern getötet“, sagt Wengorsch.

Sowohl Kiebitz als auch Rebhuhn gehören zu den stark gefährdeten Tierarten. Rebhühner werden in den Revieren in Uetze und Burgdorf übrigens schon seit Langem nicht mehr bejagt. Auch für den Fasan ist der Lebensraum kleiner geworden. Doch der Bestand der etwa hühnergroßen Vögel – das Männchen hat ein farbenprächtiges Gefieder und die Henne ein erdfarbenes Federkleid – ist laut Naturschutzbund (Nabu) nicht gefährdet.

Kinderstuben von Hase und Reh

Die Anleinpflicht für Hunde gilt jedes Jahr vom 1. April bis zum 15. Juli. – und zwar im Wald und in der freien Landschaft. Nicht nur die Nester von Fasan, Rebhuhn, Kiebitz und andere Bodenbrüter sollen so geschützt werden, sondern auch der Nachwuchs von Hase und Reh. Die Hasen haben teilweise bereits Nachwuchs, bei den Rehen beginnt jetzt die sogenannte Setzzeit. Die Jungen beider Tierarten flüchten in den ersten Lebenswochen nicht, wenn Gefahr droht, sondern ducken sich an den Boden. So können sie leicht zur Beute von Hunden werden.

Anette Wulf-Dettmer