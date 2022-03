Hänigsen

Die Kindertagesstätte Schneckenhaus am Kreuzdornring in Hänigsen hat versucht, kreativ mit dem jüngsten Sturmschaden auf dem eigenen Außengelände umzugehen. Ein vom Orkan Zeynep gefällter Lebensbaum diente ihnen als Lernobjekt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Kinder konnten die am Boden liegende Konifere, die ihnen einst Schatten spendete und als Kletterbaum diente, genau untersuchen. Die Gelegenheit nachzusehen und zu fühlen, wie es zwischen und unter den Wurzeln eines Baues aussieht, ergibt sich schließlich nicht jeden Tag.

Außerdem konnten die Kinder prima Höhlen in dem Baum bauen. Nach zwei Tagen allerdings war Schluss damit. Dann rückten die Mitarbeiter vom Bauhof der Gemeinde an, um den Baum fachgerecht zu entsorgen. Auch das geriet zum Anschauungsunterricht: So erlebten die Kinder hautnah mit, wie der Trupp mit interessanten Werkzeugen und Fahrzeugen den Baum im Laufe eines Tages vom Kindergartengelände entfernte.

Von Joachim Dege