Meinungsverschiedenheiten lassen sich gemeinhin mit dem Austausch der Argumente, gegenseitigem Respekt und einer Portion guten Willens ausräumen. Über dieses Stadium scheint der Streit um das Wasser der Fuhse zwischen dem Wehrbetreiber an der Mühle Amme, dem Mediziner Karl-Heinz Schwandt, und Fuhse-Anrainern längst hinaus zu sein. Der Archäologe Erhard Cosack, der gleich nebenan am Fluss wohnt, spricht bereits von einem „ Wasserkrieg“.

Zur Galerie Das dritte regenarme Jahr in Folge sorgt dafür, dass die Fuhse inzwischen fast zu einem Rinnsal mutiert ist, zumal sie an der Mühle Amme nicht mehr gestaut wird.

Schwandt ist seit 2002 Besitzer der Mühle Amme. Er hat das historische Bauwerk in eine schmucke Seniorenresidenz mitsamt Café umbauen lassen. Zwischen den Gebäuden fließt die Fuhse durch das alte Wehr. Schwandt besitzt Wasserrechte, die ihm erlauben, das Gewässer zu stauen und die Energie mithilfe einer Turbine in Strom umzuwandeln. In die Turbine hat er nach eigenen Angaben massiv investiert. Seit drei Jahren macht er aber 10.000 bis 15.000 Euro Verlust im Jahr, so klagt er.

Wie das? Obgleich ein Oberlieger des 100 Kilometer langen, im Landkreis Wolfenbüttel entspringenden und in die Aller mündenden Flusses an der Mühle Abbensen nach wie vor Strom zu produzieren in der Lage sei, komme bei ihm nur noch so wenig Wasser an, dass die Turbine regelmäßig den Dienst versage. Eine Ursache will Schwandt einerseits im Umleiten von Fuhsewasser in die Erse an der Eltzer Mühle erkannt haben. Eine andere in der Wiederbelebung des Ziegeleigrabens am Rande des Frühlingswaldes. Durch diesen schlängelt sich der Ziegeleigraben, der über ein Rohr mit der Fuhse verbunden ist, um nach 600 Metern wieder in die Fuhse einzumünden.

Wehr-Betreiber klagt über Wasserentnahmen

Möglich sei auch, dass Landwirte dem Fluss widerrechtlich Wasser entnähmen zur Bewässerung ihrer Felder, behauptet Schwandt. Als Konsequenz „habe ich die Stauung der Fuhse vorübergehend beendet und werde sie erst wieder aufnehmen, wenn eine ausreichende Regenzeit einen wirtschaftlichen Betrieb der Wasserkraftanlage ermöglicht oder die Wasserentnahmen beendet werden“, teilt der Medizinern seinen Nachbarn mit.

An der Mühle Amme in Uetze befindet sich die Wehranlage, mit der die Fuhse gestaut werden kann. Quelle: Joachim Dege

„Erpressung“ nennt Nachbar Cosack das. Er und der Landwirt Boris Götting, der seinen Hof weiter flussabwärts hat, bestreiten vehement, dass Wasserentnahmen den Pegel des Flusses absenken. Das dritte trockene Jahr in Folge sei die Ursache, sagen sie. Außerdem sei Schwandts Turbine überdimensioniert für die Fuhse. Auch Gemeindebürgermeister Werner Backeberg, Vorsitzender des Unterhaltungsverbands Fuhse-Aue-Erse, hat kein Verständnis für Schwandts Haltung: „Das ist ein großes Ärgernis.“ Es falle nun einmal signifikant weniger Regen. Über Einsicht aber sei mit Schwandt bisher keine Lösung zu finden gewesen. Gespräche habe es schon gegeben.

Die Natur leidet unter dem Stau-Streik

Die Folgen von Schwandts Stau-Streik, den auch die Untere Wasserbehörde und die Untere Naturschutzbehörde äußert kritisch beäugen, lassen sich an der Natur ablesen. Exemplare der geschützten Großen Flussmuschel liegen am Ufer auf dem Trockenen. Dort sind sie ein gefundenes Fressen für Krähen und andere Vögel. Gleichzeitig vertrocknen die Wurzeln von Uferbäumen. Das Ufer schwemme aus, wenn Schwandt unvermittelt sein Wehrschütz hochziehe und der Fluss quasi leerläuft, beklagt Cosack. Schwandt entgegnet: „Ich habe ein Staurecht, keine Staupflicht.“

Weil das Wehrschütz an der Mühle Amme dauerhaft hochgezogen ist, sinkt der Wasserpegel der Fuhse und die geschützte Große Flussmuschel liegt trocken, was den Bestand gefährdet. Quelle: Joachim Dege

Der Wehr-Besitzer sieht sich nicht nur im Recht, sondern auch schnöde behandelt von den Behörden. Niemand reagiere bei der Region Hannover auf seine Hinweise zur Wasserentnahme. Keiner vom Unterhaltungsverband habe mit ihm jemals darüber gesprochen, dass flussaufwärts Biotope angelegt werden mit Folgen für den Wasserstand der Fuhse. Backeberg habe er Lösungsvorschläge unterbreitet. So könne er sich vorstellen, dass die Gemeinde Uetze die Stauung der Fuhse in Eigenregie vornimmt und ihn so von Kosten entlastet. Der Bürgermeister aber reagiere nicht.

Wasserbehörde droht mit einer Anordnung

„Der Unterhaltungsverband ist eng im Kontakt mit der Region Hannover“, sagt Backeberg. Diese bestätigt die Gefahr von Schäden für die natürlichen Strukturen im Fluss, etwa wenn durch das komplette Öffnen des Wehrs eine Welle entsteht, die das Ufer beschädigt. Auch die Muscheln würden in Mitleidenschaft gezogen. Das Handeln des Besitzers der Mühle Amme sei „wasserwirtschaftlich und gewässerökologisch nicht akzeptabel“. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Eine wasserrechtliche Anordnung sei denkbar. Noch im Juli soll deshalb ein beauftragtes Fachbüro die Staumarke neu vermessen.

Schwandt zeigt sich wenig beeindruckt. „Ich bekomme kein Echo, nur Drohungen. Darauf reagiere ich nicht.“ Er warte jetzt auf einen rechtsmittelfähigen Bescheid. Dann wolle er dagegen Klage einreichen.

Von Joachim Dege