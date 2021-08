Uetze/Peine

Bei einem Azubi-Tag lernen die Nachwuchskräfte beim Wasserverband Peine ihren neuen Arbeitgeber kennen. Dabei erhalten die angehenden Fachkräfte, die ihre dreijährige Ausbildung am 1. August gestartet haben, einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Die von den Auszubildenden der höheren Jahrgänge organisierte Veranstaltung diene auch dazu, sich untereinander – gerade in Zeiten der Kontaktminimierung – besser kennenzulernen. „Je nach Ausbildungsberuf und Einsatzort sehen sie sich in dieser Konstellation in den kommenden Monaten nur selten“, sagt Sandra Ramdohr, Pressesprecherin des Wasserverbandes.

Von Peine bis nach Steinbrück

Den Spuren des Wassers sind die vier neuen Auszubildenden an diesem Tag im Verbandsgebiet gefolgt. Zunächst hatte Geschäftsführer Olaf Schröder sie zentral in der Hauptverwaltung in Peine begrüßt. Dann ging es weiter ins Wasserwerk Burgdorfer Holz, in dem junge Kollegen und erfahrene Ausbilder die Neuankömmlinge über die Kernaufgaben des Verbandes unterrichteten: die Trinkwassergewinnung und Abwasserreinigung. Gleichzeitig erfuhren sie, warum dieses Werk in der Region Hannover auch für die Versorgung im Peiner Land essenziell ist, und wie so eine Aufbereitung funktioniert.

In der Kläranlage Steinbrück erkundeten die Azubis die getrennten Becken des älteren und des neueren Betriebsbereiches und thematisierten praxisnah und zukunftsorientiert die Klärschlamm-Verwertung in der Trocknungshalle. Die Tour endete zurück in Peine, wo eine Vorstellung von Verband und Verwaltung folgte.

Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober

Während ein Ausbildungsjahrgang gerade erst gestartet ist, blickt der Verband bereits auf das kommende Jahr. Vier Ausbildungsplätze sind im Angebot. Erstmals bildet das Unternehmen auch zum Elektroniker für Betriebstechnik in Peine aus. „Wer sich für Mensch und Umwelt engagieren möchte, Lust auf umwelttechnische Berufe rund ums Wasser hat und für die gute Lebensqualität in unserer Region arbeiten möchte, der hat bei uns die Chance mit einer fundierten Ausbildung in die Berufswelt zu starten“, sagt Ramdohr. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober.

Von Nina Andresen