Uetze

Der Wasserverband Peine will das Kanalnetz in Hänigsen von der Uetzer Firma Rohrfuxx mit einem Kameraroboter untersuchen lassen. Damit der Kamerawagen verwertbare Aufnahmen liefern kann, muss die Firma die Abwasserkanäle zunächst in einem Hochdruckverfahren spülen. Diese Arbeiten sollen Anfang November beginnen.

Der Spülvorgang kann nach Darstellung von Wasserverbandssprecherin Sandra Ramdohr ungewohnte Geräusche verursachen. „Ist ein Rauschen durch den Geruchsverschluss der Toilette oder Dusche zu hören, ist das ein positives Zeichen. Das spricht dafür, dass die private Hausleitung keine Verstopfungen aufweist und das System funktioniert“, sagt Sven Harnagel, Kanalsanierer des Verbands.

Tipp:Toilettenspülung betätigen

Falls sich nach der Spülung ein unangenehmer Geruch bemerkbar mache, deute das darauf hin, dass Wasser aus dem Geruchsverschluss herausgesaugt wurde. Harnagel empfiehlt, dann Wasser ins Waschbecken einzulassen oder die Toilettenspülung zu betätigen. Nach Angaben des Wasserverbands treten bei einer ordnungsgemäß betriebenen privaten Abwasserbeseitigung keine weiteren Beeinträchtigungen auf.

Lesen Sie auch Wasserverband Peine setzt in Eltze die Kanalsanierung fort

Bei der Kanalinspektion müssen Rohrfuxx-Mitarbeiter teilweise Privatgrundstücke betreten. Der Wasserverband bittet Hausbesitzer darum, ihnen den Zugang zu gestatten und gegebenenfalls Kontrollschächte freizuräumen, auf denen zum Beispiel Blumenkübel stehen. Rohrfuxx will die Anwohner rechtzeitig informieren.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller