Uetze

Der Wasserverband Peine, in Uetze zuständig für Trinkwasser- und Abwasserentsorgung, erneuert in diesem Jahr Teile seiner Infrastruktur. In einer Dollberger und in fünf Hänigser Straßen werden mehr als 60 Jahre alte Trinkwasserleitungen ausgetauscht. Beides kostet zusammen rund 700.000 Euro. Katensen bekommt einen Mischwasserspeicher für 1,3 Millionen Euro. In Eltze wird das Pumpwerk erneuert – Kosten 270.000 Euro. Im Hänigser Klärwerk entsteht ein neues Betriebsgebäude für rund 1,6 Millionen Euro. Zudem werden im Neubaugebiet Schapers Kamp in Uetze Kanäle und Rückhaltebecken angelegt, was 295.000 Euro kosten soll.

Insgesamt wird der Wasserverband 4,16 Millionen Euro in Uetze investieren. Für weitere Projekte in Dollbergen und Uetze gibt es laut Verbandssprecherin Sandra Ramdohr noch keine genauen Termine, aber die Abstimmungen mit der Gemeinde liefen bereits.

Baufirmen setzen Bohrspülverfahren ein

Start ist in dieser Woche in Dollbergen, die Baustelle ist schon eingerichtet. In der Ladestraße am Bahnhof wird auf einer Länge von 200 Metern eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Das soll im sogenannten Bohrspülverfahren geschehen, sodass es nur geringe Verkehrsbehinderungen geben wird. Die Straße wird nicht auf der gesamten Länge aufgerissen, stattdessen werden drei Baugruben angelegt. „Bei diesem Verfahren wird zunächst mit einer sogenannten Bohrlanze horizontal ein Loch hergestellt, das im nächsten Arbeitsschritt erweitert wird“, erläutert Sven Harnagel, Bauleiter des Wasserverbands. „Dann wird die vorher auf die entsprechende Länge vorbereitete Leitung zwischen den Baugruben eingezogen.“ Die Trinkwasserleitungen haben einen Durchmesser von elf Zentimetern und werden etwa 1,50 Meter tief verlegt. „Damit sie in längeren Frostperioden nicht einfrieren“, sagt Ramdohr.

In der Ladestraße in Dollbergen sind die Stellen für die Baugruben eingerichtet. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Auf dem 200 Meter langen Abschnitt zwischen Bahnhofsgelände und Bahnhofstraße muss nur ein Gebäude an die neue Leitung angeschlossen werden. Wenn das geschieht, müsse dort für kurze Zeit die Wasserversorgung unterbrochen werden. Ansonsten, versichert Harnagel, sei die Trinkwasserversorgung während der Bauarbeiten, die etwa sechs Wochen dauern sollen, auch in den Nachbarstraßen nicht beeinträchtigt.

2,2 Millionen Euro allein für Hänigsen

In Hänigsen lässt der Wasserverband neue Trinkwasserleitungen ebenfalls im Bohrspülverfahren in der Maschstraße, im Steindamm, im Schilfskampweg, im Hohen Weg und in der Straße Am Osterfeld verlegen. Die Baufirma PRT wird die Arbeiten in drei Abschnitte aufteilen, damit Anlieger und Verkehrsteilnehmer so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Insgesamt wird das Hänigser Trinkwassernetz auf einer Länge von 1250 Metern erneuert. Die alten Leitungen wurden 1959 verlegt. Die Arbeiten sollen laut Bauleiter Harnagel in dieser Woche beginnen und rund fünf Monate dauern. Die Erneuerung – unter anderem müssen 51 Häuser an die neue Leitung angeschlossen werden – kostet laut Verband rund 600.000 Euro.

Das größte Projekt in der Gemeinde ist die Modernisierung des Hänigser Klärwerks, die Ende 2020 begonnen hat. Für die mechanische Vorreinigung des Abwassers entsteht ein neues Betriebsgebäude für die Rechen- und die Sandfanganlage. Der Rechen wird benötigt, um Grobstoffe wie Hygieneartikel, Plastik und Essensrechte aus dem Abwasser zu fischen. Zudem entsteht ein Anbau für die Abluftfilteranlage. Sie soll die mit unangenehmen Gerüchen belastete Luft aus dem Vorreinigungsgebäude reinigen.

Die derzeitige Rechenhalle soll nicht abgerissen werden. „Dafür ist die Bausubstanz noch zu gut“, erklärt Ramdohr. Dort soll die Eisendosieranlage eingebaut werden. Das Eisen sei notwendig, um das im Wasser gelöste Phosphat zu binden und auszufiltern. „Schließlich werden die Elektrik und die Steuertechnik der gesamten Kläranlage auf den Stand der Technik gebracht“, erklärt Ramdohr. Die Erneuerung des Klärwerks, die bei laufendem Betrieb stattfindet, soll Anfang 2022 abgeschlossen sein.

Verkehrsbehinderung in Eltze

Die Eltzer bekommen für ihre Abwasserentsorgung ein neues Pumpwerk an der B 444, das das Abwasser zur Kläranlage leitet. Es soll das jetzige aus den Achtzigerjahren ersetzen. Für die neue Anlage wird eine mehr als vier Meter tiefe Baugrube ausgehoben. Dort hinein kommen zwei Pumpen samt Steuerungstechnik. Während der Arbeiten, die voraussichtlich im März beginnen, wird der Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

In Katensen baut der Wasserverband einen Mischwasserspeicher am Pumpwerk. Das Becken wird einen Durchmesser von 13 Metern haben und bis zu 260 Kubikmeter aufnehmen können. „Es geht darum, Niederschlagsspitzen zwischenzuspeichern, um vor allem eine Überlastung des Kanalsystems zu verhindern“, erklärt Harnagel. Das neue Pumpwerk soll Mitte 2021 in Betrieb gehen.

Im Neubaugebiet Schapers Kamp in Uetze baut der Verband den Schmutz- und den Regenwasserkanal sowie das Regenrückhaltebecken. Dafür sind rund 295.000 Euro veranschlagt. Die Bauarbeiten haben Anfang 2021 begonnen, ruhten dann jedoch über Wochen. Bis Anfang April soll laut Wasserverband alles fertig sein.

Von Anette Wulf-Dettmer