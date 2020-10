Ab Montag, 5. Oktober, werden die Abwasserrohre im Uetzer Ortsteil Eltze mit Hochdruck gespült. Das könnte das in den Häusern, die ans Kanalnetz angeschlossen sind, zu bösen Überraschungen. Diese Dinge sollten Anlieger beachten.

Blick in einen alten Abwasserkanal: Der Wasserverband will das Rohrnetz in Eltze ab Montag gründlich spülen, damit ein Roboter es inspizieren kann. Quelle: Symbolbild