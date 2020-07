Uetze

Mit den Nachtragsetats für die Gemeindeverwaltung Uetze und den Eigenbetrieb Gebäudeservice und Bauhof beschäftigt sich der Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am Donnerstag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums. Die Gemeinde Uetze muss ihren Haushaltsplan für das Jahr 2020 an die Auswirkungen der Corona-Pandemie anpassen. Am gravierendsten ist der Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen, die sich der aktuellen Kalkulation der Kämmerei zufolge mehr als halbieren werden.

Thema ist zudem der mögliche Bau einer Umfahrung Hänigsens, um den Anlieferverkehr für die Abdeckung der Wathlinger Kalihalde weitestgehend aus der Ortschaft herauszuhalten. Die beiden Ortsräte Hänigsen und Obershagen hatten in ihrer gemeinsamen Sitzung Mitte Juni beide Varianten des Planungsbüros Heidt und Peters verworfen und sich für den Transport des Materials durch das Naturschutzgebiet Brand ausgesprochen.

Wird das Gleisbett zum Schotterweg für Lkw?

Diese Route hat der CDU-Gemeindeverband vor etwa drei Jahren ins Gespräch gebracht. Damals war die Idee, das Gleisbett der ehemaligen Kalibahn durch das Waldstück Brand als Schotterweg für die Lkw auszubauen, aus Kostengründen nicht weiter verfolgt worden. Doch die Situation ist jetzt eine andere: Der K+S-Konzern, der die Abdeckung der Wathlinger Kalihalde mit Bodenaushub und Bauschutt beantragt hat, machte im Februar 2019 die Zusage, sich an den Kosten für den Bau einer alternativen Anfahrtsroute zu beteiligen.

Maximal 20 Besucher erlaubt

Des Weiteren werden die Ausschussmitglieder in der Sitzung über die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung beraten. An der öffentlichen Sitzung ab 18 Uhr in der Agora dürfen maximal 20 Besucher teilnehmen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Besucher sind angehalten sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

