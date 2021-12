Hänigsen

Erstmals leuchtet in diesem Jahr oben am Förderturm des stillgelegten Bergwerks Niedersachsen-Riedel im Uetzer Ortsteil Hänigsen ein Weihnachtstern. „Zumindest das erste Mal seit der Stilllegung 1996“, sagt Henning Meyer, Aufsicht des Bergbaukonzerns K+S am Standort Riedel. Er könne sich auch nicht daran erinnern, dass jemals davor der Turm weihnachtlich geschmückt geworden sei.

Weil an einigen anderen Standorten während der Adventszeit ein Weihnachtsbaum oder eine andere Weihnachtsdekoration das Bergwerk ziere, habe die Belegschaft der K+S-Abteilung Inaktive Werke den Wunsch gehabt, einen Weihnachtsstern am Förderturm in Hänigsen-Riedel zu montieren, berichtet K+S-Sprecher Marcus Janz.

Vor dem ersten Advent hätten zwei Bergleute bis in rund 50 Metern Höhe ein Stromkabel verlegt und dort eine Halterung angebracht. Eine Zeitschaltuhr sorge dafür, dass der Stern bis in neue Jahr hinein täglich von 16 bis 8 Uhr am nächsten Morgen leuchtet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller