Uetze

Mit dem mittlerweile zehnten Weinfest unter den Kastanien vor dem Freibad hat der Uetzer Ring den Geschmack der Besucher getroffen. „Wir haben heute Nachmittag um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen angefangen, und seither sind die 400 Sitzplätze alle besetzt“, sagte Dieter Schmidt erfreut. Für ihn und seinen Bruder Ernst, seines Zeichens Vorsitzender des Uetzer Rings, gab es an diesem Wochenende wenig Ruhe und viel Arbeit. Doch die scheint sich gelohnt zu haben.

Zahlreiche Besucher aus Uetze und darüber hinaus genießen die Stimmung beim Weinfest des Uetzer Rings unter den Kastanien vor dem Freibad.

Denn die Besucher strömten nur so, um beim Weinfest entspannte und unbeschwerte Stunden zu verbringen. „Es ist so schön hier, überschaubar und familiär“, schwärmte Janina Jörgens. Die junge Frau stammt aus Uetze, wohnt aber mittlerweile in Gifhorn – und nutzte die Gelegenheit, beim Heimatbesuch mit ihrer Mutter Angela das Weinfest zu besuchen. „Man trifft hier viele Freunde, die man lange nicht gesehen hat“, sagte diese und zwinkerte ihren Tischnachbarn zu.

Auch das jung verheiratete Paar Steffi und Felix Homninghausen – sie haben sich am 8. August getraut – und Sina und Tobias Leischner aus Uetze genossen die Atmosphäre sichtlich. „Die Stimmung ist so schön und erst recht die Location unter den Kastanien“, sagte Sina Leischner. Den Genuss perfekt machte für die vier ein Grauburgunder. Während Lichterketten für stimmungsvolle Atmosphäre sorgten, lockte DJ Cabaneros die ersten Mutigen auf die Tanzfläche.

Urlaub in Uetze passend zum Weinfest geplant

„Da hat vorhin noch der Feuerwehrmusikzug gespielt. In einer Stunde ist da alles voll mit Tänzern“, wagte der Uetzer-Ring-Vorsitzende Ernst Schmidt gegen 21 Uhr eine Prognose. Zwei Stammbesucher hatte er allerdings bis dahin noch nicht entdeckt: „Das ist ein Pärchen, das regelmäßig Urlaub am Irenensee macht. Die rufen sogar an und fragen, wann wir Weinfest haben, damit sie auch zu der Zeit in Uetze sind. Das ist schon verrückt.“

Von Sandra Köhler