Uetze

Am Dienstagabend ist in Uetze erneut ein Hausbriefkasten mit einem Böller gesprengt worden. Der 34-jährige Hauseigentümer an der Westerkampstraße hörte um 20.39 Uhr einen lauten Knall. Als der Mann daraufhin vor die Haustür ging, stellte er fest, dass sein Briefkasten gesprengt worden war. Durch die Explosion war die Briefkastenklappe auf die Straße geschleudert worden. Obwohl der 34-Jährige sich sofort umgesehen hat, konnte er in der Nähe seines Grundstücks keine Personen entdecken, die für die Explosion verantwortlich sein könnten, berichtet die Polizei. Sie bittet deshalb mögliche Zeugen, sich in der Uetzer Dienststelle unter Telefon (05173) 925430 zu melden. Durch die Explosion wurde ein Schaden von etwa 70 Euro angerichtet.

Mehrere Vorfälle seit Dezember

Es ist nicht der einzige Fall dieser Art, der sich seit Dezember 2020 in Uetze ereignet hat. Am 7. Januar wurde an der Pestalozzistraße in Uetze ein Briefkasten mit einem sogenannten Polenböller zerstört – Schaden rund 150 Euro. Am Silvesterabend warfen Unbekannte einen Böller in einen Briefkasten an der Straße Beiklingen in Uetze. Am 6. Dezember explodierte ein frei stehender Briefkasten am Klintsweg in Uetze. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen Taten bestimmt, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Von Anette Wulf-Dettmer