Uetze

Die Grundstücke im Neubaugebiet Schapers Kamp in Uetze sollen per Losverfahren vergeben werden. Das hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde mit knapper Mehrheit am Dienstagabend entschieden. 14 Bauplätze für Einfamilienhäuser sollen auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Areal ausgemessen werden. Sie werden rund 600 Quadratmeter groß sein. „Die Vermessungsarbeiten haben wir gerade beauftragt“, sagt Karin Windhausen, Leiterin des Teams Bauleitplanung, Straßen und Verkehr.

„Wir wollen es mal mit dem Losverfahren ausprobieren“, berichtet Bürgermeister Werner Backeberg. Damit betritt die Gemeinde Uetze Neuland. In der Vergangenheit gab es immer Kriterien, nach denen die Interessenten berücksichtigt wurden. Es soll schon eine Warteliste im Rathaus geben. Dabei hat die Gemeinde noch nicht einmal den Quadratmeterpreis genannt. Vorerst will die Gemeinde laut Windhausen elf Grundstücke verkaufen. „Die drei, die im Süden direkt an das geplante Seniorenheim angrenzen, werden wir nicht anbieten“, erklärt sie. Denn dessen Investor habe bereits signalisiert, dass er Interesse daran habe.

Die Vermarktung der Baugrundstücke soll 2021 über die Bühne gehen – und damit drei Jahre später als ursprünglich geplant. Zunächst sollte der Baulandverkauf Anfang 2018 starten, doch die Planungen hatten sich verzögert, nicht zuletzt wegen des Lärmschutzes. Anfang 2019 hatte die Gemeinde als neuen Termin Ende 2019 avisiert.

Das Problem Lärmschutz ist gelöst

Damit die Wohnhäuser im Norden möglichst weit entfernt von der Bundesstraße 188 und damit von der Lärmquelle liegen, wird das Regenrückhaltebecken in der Nordostecke angelegt. Im Westen wird ein breiter Grünstreifen angelegt, ebenfalls als Schutz vor dem Verkehrslärm von der B188.

Neubaugebiet bekommt eine Spielstraße

Verkehrstechnisch wird die insgesamt 3,8 Hektar große Fläche, die bislang Ackerland war, zweigeteilt erschlossen. Die Gebäude im südlichen Bereich – dort sollen ein Fitnessstudio, eine Kindertagesstätte und ein Seniorenheim entstehen – sind vom Schapers Kamp aus zu reichen. Das Wohngebiet bekommt eine Spielstraße, die im Osten an die Straße Imkernhof und im Norden an die Hünenburgstraße angeschlossen wird. Dafür werden zwei neue Brücken über den dortigen Graben gebaut. Die Erschließung des Wohngebiets hat vor einigen Wochen begonnen.

Am Schapers Kamp will darüber hinaus der Uetzer Unternehmer Sascha Fiene auf fast 5000 Quadratmetern zwei Mehrfamilienhäuser, eines mit vier und eines mit zehn Wohnungen sowie eine Stadtvilla errichten. Dafür hat er mit der Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen. Dieses Bauland sei nie im Eigentum der Gemeinde gewesen, betont Windhausen. Der Eigentümer des Ackers habe das Stück selbst verkauft.

Von Anette Wulf-Dettmer