Dollbergen

Zeugen für eine illegale Müllentsorgung sucht die Polizei: Unbekannte haben bereits am Montag an einem Feldweg links der Landesstraße 387 in der Gemarkung Dollbergen eine Matratze, Müllsäcke und Keramiktassen in die Feldmark geworfen. Die Ermittler bitten nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich bei der Polizei Uetze unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark