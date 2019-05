Dollbergen

Die Polizei Uetze sucht den Besitzer eines silberfarbenen iPhones: Dieses hatte bereits am Ostermontag, 22. April, ein elfjähriger Junge aus Dollbergen gefunden, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Das Mobiltelefon lag ihren Angaben zufolge auf einer Bank in der Verlängerung der Straße An der Masch. Der Junge brachte das Handy zur Polizei – bislang hat sich der rechtmäßige Besitzer aber noch nicht gemeldet. Er wird gebeten, Kontakt zur Polizeistation Uetze unter Telefon (05173) 6267 aufzunehmen.

Von Antje Bismark