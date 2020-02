Hänigsen-Obershagen

Die evangelische Kirchengemeinde Hänigsen- Obershagen stellt Albert Schweitzer in den Mittelpunkt einer dreiteiligen Vortragsreihe, die am Mittwoch, 5. Februar, beginnt. Die Referenten, die Pastoren Steffen Lahmann und Ulrich von Stuckrad-Barre sowie Professor Johann Christoph Emmelius, wollen die vielen Facetten Albert Schweitzers, der vor 55 Jahren starb, beleuchten.

Albert Schweitzer (1875 -1965) ist vielen Menschen vor allem als Arzt mitten in Afrika, als Gegner des atomaren Wettrüstens und als Friedensnobelpreisträger ein Begriff. Darüber hinaus war Schweitzer, dessen Arbeit und Weltanschauung nicht unumstritten war und ist, ein vielseitig interessierter und gelehrter Mann. Er galt als versierter Biograf von Johann Sebastian Bach und hervorragender Orgelspieler, zählt von Stuckrad-Barre auf. Er war zudem Theologe und „hat einen bis heute unverzichtbaren Beitrag zur Erforschung des Lebens von Jesus geleistet“.

Für Ulrich von Stuckrad Barre hat Schweitzer bleibende Impulse gesetzt. „Die Vorträge sollen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit ihm beitragen“, erklärt er. Sie beginnen mittwochs um 19 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche an der Hauptstraße in Obershagen. Der Eintritt ist frei.

Die Termine im Überblick

5. Februar: Albert Schweitzer: Stationen einer Biografie mit Pastor Steffen Lahmann. 12. Februar: „Hat Jesus sich geirrt?“ – Albert Schweitzer und die Erwartungen des Weltendes im Neuen Testament mit Professor Johann Christoph Emmelius. 19. Februar: „Ehrfurcht vor dem Leben“ – Die Ethik Albert Schweitzers mit Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre.

Der Obershagener Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre ist Mitorganisator und einer der drei Referenten der Vortragsreihe über Albert Schweitzer. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Das Interview: „Keine Veranstaltung von Spezialisten für Spezialisten“ Was ist jenseits der historischen Gestalt aus Ihrer Sicht heute interessant für uns an Albert Schweitzer? Ich glaube, dass sein Beispiel von uns eine Antwort auf die Frage fordert, wo ich mich für andere einbringen kann. Bei der Vorbereitung habe ich neu gelernt, dass das für Schweitzer selbst schon sehr früh hieß, dass dies für alle Kreaturen, alle Lebewesen gilt. In einer Zeit, in der wir permanent unsere Lebensgrundlagen zerstören, ist das heute wieder sehr spannend. Wird in der „ Vortragsreihe“ auch Raum für Diskussionen gegeben? Wir machen keine Veranstaltung von Spezialisten für Spezialisten. Wir wollen verständlich sein und danach Raum für ein Gespräch geben, in dem auch Schwächen Schweitzers hinterfragt werden können. Das ist jetzt die zweite Vortragsreihe, in der ersten ging es um Paul Althaus, Sohn eines Obershagener Pastors, der in der Nazizeit als Theologieprofessor der NS-Ideologie eng verhaftet war. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Die Resonanz mit jeweils mehr als 60 Personen pro Abend war ein Erfolg. Wir haben aus dem großen Interesse gefolgert, dass es auch Aufgabe der Kirchengemeinde ist, ein lebendiges Forum zu bieten für einen Austausch über Zeitthemen. Da trifft es sich ja gut, dass am 1. Juni der Bau des Dorfbegegnungszentrums beginnen soll und die Gemeinde ab Frühjahr 2021 darüber verfügen können soll. Stimmt, das passt sehr gut. Denn das neue Haus soll ein Raum sein, in dem über die Kirchennutzung hinaus sich Menschen austauschen – auch gerne diskursiv.

Von Anette Wulf-Dettmer