Der Turn- und Sportverein (TSV) Friesen Hänigsen strebt eine Satzungsänderung an. Nötig macht das die aktuelle Suche nach einem neuen Vereinsvorstand. Bereits während der letzten Jahresversammlung im Herbst 2021 sollte der Posten nach Jahren der kommissarischen Tätigkeit neu besetzt werden – allerdings fand sich dabei keine neue Vorsitzende oder Vorsitzender. Zuletzt hatte Jens Voltmer als Leiter der Handballsparte kommissarisch den Verein geführt, nachdem im Oktober 2020 der langjährige Vereinsboss Klaus Dahlgrün aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte.

Mit dem Problem und der Suche nach Verantwortlichen ist der Verein kein Einzelfall. Es gibt dieses Phänomen auch nicht nur im Sportbereich, sondern etwa bei sozial engagierten Verbänden wie dem Roten Kreuz.

Nun soll, um das Amt attraktiver zu machen, die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden, heißt es von TSV-Vorstandsmitglied Matthias Opfinger. Konkret bedeutet das, dass es statt der künftigen Positionen eines ersten und zweiten Vorsitzenden spezifizierte Aufgabenbereiche geben soll. Dem Verein schwebt vor, etwa einen Vorstand für Sport und Jugend oder für Recht und Organisation zu initiieren. „Die Aufgaben der oder des neuen Vorsitzenden würde nach den Plänen des aktuellen Vorstands vor allem die Koordination der Vorstandsarbeit sowie die Vertretung des Vereins nach außen umfassen“, wirbt Opfinger.

Der amtierende zweite Vorsitzende Uwe Filter erhofft sich nach eigenen Angaben von der Idee, dass sich so geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten finden, die bisher vor der Aufgabe möglicherweise zurückgeschreckt sind. Denn bisher war per Satzung nur die gegenseitige Vertretung des ersten und zweiten Vorsitzenden möglich gewesen.

„Mit der neuen Struktur würden wir die oder den Vorsitzenden entlasten“, sagt Filter. „Es steht ein schlagkräftiges Team für viele Aufgaben im Vorstand bereits bereit. Jetzt wünschen wir uns noch eine Person, die mit diesem Team die anstehenden Aufgaben angeht,“ sagt der aktuelle Co-Vorsitzende.

Seinen Angaben zufolge gebe es zwar viele Menschen in dem gut 1400 Mitglieder zählenden Verein, die dem Club helfen und ihn unterstützen. Doch Verbindlicheres gebe es indes nicht, wenn es etwa heißt, Verantwortung zu übernehmen. Diese nun kleinteiligere Struktur im Vorstand und den zehn Abteilungen innerhalb des TSV Friesen Hänigsen soll nun helfen, einen neuen Vereinschef oder -chefin zu finden. Denn nach Auskunft von Filter sei es „paradox, dass der Verein einen eigentlich funktionierenden Vorstand habe und vor allem finanziell gesund“ sei, aber keinen Vorsitzenden finde. Die oder der Ehrenamtliche solle merken, dass sich die Vorstandsarbeit relativ einfach neben Arbeit oder der Familie erledigen lasse.

Interessierte können sich beim Vorstand des TSV melden. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie sollte das vorzugsweise per E-Mail an info@tsvfh.de erfolgen. Zudem kann auch während der Öffnungszeiten des TSV-Geschäftszimmers am Montag zwischen 10 und 12 Uhr oder mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr unter Telefon (0 51 47) 3 65 eine Nachricht hinterlassen werden. Ein Anrufbeantworter ist geschaltet.

Über einen möglichen neuen Vorsitzenden oder Vorsitzende soll Filters Angaben zufolge in der nächsten Jahresversammlung befunden werden. Diese sei angesichts der Corona-Pandemie nun zunächst auf Juli 2022 verlegt worden. Ob das klappt, steht derzeit noch nicht fest.

Von Sven Warnecke