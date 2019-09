Uetze

Eine organisatorische Mammutaufgabe muss die Turnsparte des VfL Uetze am Wochenende bewältigen. Die Sportler sind Gastgeber der norddeutschen Gruppenmeisterschaften der Turnjugend, die im Schulzentrum stattfinden. Dafür muss der VfL nicht nur die Wettkampfstätten herrichten; außerdem muss der Verein die 1104 Teilnehmer der 110 Mannschaften verpflegen und für rund 800 Turner Schlafplätze zur Verfügung stellen. Seit Freitagnachmittag sind darum rund 200 ehrenamtliche Helfer im Einsatz – und zwar nicht nur Spartenmitglieder.

„Die ersten Teilnehmer sind bereits angekommen, als wir noch mitten im Aufbau waren“, berichtete Delia Grünheit, eine der acht Organisatorinnen, am Freitagabend. Bis in die Abendstunden empfingen Letizia Tripari und Viviann Höbbel die jungen Sportler an der Anmeldestelle in der Eingangshalle des Gymnasiums und beschrieben den Jugendlichen den Werg zu den Klassenräumen, die am Wochenende als Schlafräume dienen. Jeder Verein bekam einen Stoffbeutel mit Informationsmaterialien wie Lageplan und Verhaltensregeln.

Aufbau am Freitag ab 15 Uhr

„Um 15 Uhr sofort nach Unterrichtsschluss haben wir angefangen aufzubauen“, sagte Grünheit. Die Helfer rollten in der Großsporthalle die Bodenläufer für das Bodenturnen aus, markierten in der kleinen Turnhalle die Flächen für die Gymnastik- und Tanzvorführungen mit Klebeband und schilderten die Wege aus –beispielsweise zur Anmeldung und zum Schwimmbad.

Beim Turngruppenwettkampf wählen die Gruppen abhängig von der Wettkampfklasse aus acht Disziplinen drei oder vier aus: Zur Wahl stehen Bodenturnen, Gymnastik, Tanzen, Singen, Medizinballwurf, Orientierungslauf, Lauf- und Schwimmstaffel. Für den Orientierungslauf haben Helfer im Gutsforst bei Wathlingen die Punkte markiert, die die Läufer ansteuern sollen. Auf dem Sportplatz hinter dem Hoopt haben sie weiße Holzbalken für den Medizinballwurf eingegraben. Tritt ein Sportler auf den Balken, ist der Wurf ungültig.

Übernachten in der Gruppe macht Spaß

Im Schulzentrum kleben an den Türen Zettel mit den Vereinsnamen. In einem Raum der Gesamtschule ist die Kindergruppe Flips des VfL Uetze untergekommen. Für die Mädchen ist das Übernachten in Gruppen bei Wettkämpfen nichts Neues. „Das macht jedes Mal Spaß“, sagt die zehnjährige Henrike. „Es ist für die Kinder immer ein Erlebnis zusammen zu übernachten, zu essen und den Wettkampf zu bestreiten“, sagte Dorothea Grundstedt, Leiterin der VfL-Turnsparte.

Zur Galerie Die Helfer tragen zum Gelingen der Wettkämpfe bei.

So eine Meisterschaft bedeutet aber auch: früh aufstehen. Die Wettkämpfe am Sonnabend begannen um 8 Uhr – und die Helfer waren sogar schon weit davor auf den Beinen, um das Frühstück vorzubereiten. Am Vormittag brachten Eltern Kuchen und belegte Brötchen für die Zuschauer. „Ich habe um 8 Uhr einen Kampfrichter in Dollbergen am Bahnhof abgeholt und eine halbe Stunde später die erste Mannschaft mit dem Shuttlebus zum Orientierungslauf gefahren“, sagte der stellvertretende Gemeindesportringvorsitzende Klaus Dahlgrün.

Am Sonntag reisen die Teilnehmer nach dem Frühstück ab. Anschließend sind die Helfer beim Abbau gefordert – damit am Montag wie gewohnt die Schule weitergehen kann.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller