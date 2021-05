Uetze

Wer nach Uetze fährt, sieht von Weitem den schieferbedeckten Turm der evangelischen Johannes-der-Täufer-Kirche. 56 Meter hoch ragt er im alten Ortskern in den Himmel. Das Gotteshaus trägt die Handschrift des bekannten Architekten und Hochschullehrers Conrad Wilhelm Hase (1818 bis 1902), der als bedeutender Vertreter der Neugotik gilt. In seiner Funktion als Konsistorialbaumeister plante er den Wiederaufbau des Gotteshauses nach dem großen Uetzer Brand 1863. Nur die Außenmauern hatten die Feuerkatastrophe überstanden.

Hase geriet über seine Baupläne mit dem Uetzer Kirchenvorstand in Streit. Dieser wollte von Hases Vorschlag, an den stehen gebliebenen Seitenwänden aus Bruchstein einen Chor aus Backsteinen anzubauen und innen längs zwei Arkadenreihen einzuziehen, nichts wissen. Das alte rechteckige Gebäude sei eine schöne Kirche gewesen, behaupteten die Kirchenvorsteher. Die vorgeschlagenen Verzierungen gefielen ihnen nicht. Und der Wiederaufbau war ihnen zu teuer.

Wiederaufbau wird 1867 abgeschlossen

Hase hielt ihnen entgegen, dass das abgebrannte Gotteshaus ein „kahler Raum ohne besonderen Chor“ gewesen sei. Der Anbau des Altarraums und die Teilung des Kirchenschiffes mit den Arkaden verbesserten die Akustik, argumentierte er. Den Pastor auf der Kanzel habe man in der alten Kirche nicht überall verstanden. Hase setzte sich schließlich durch. 1867 weihte der Sievershausener Superintendent Freytag die wiederaufgebaute Kirche ein.

Die Arkaden schaffen eine gute Akustik in der Johannes-der-Täufer-Kirche. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Trotz eines Umbaus der Kirche im Jahr 1963 lässt sich Hases neugotischer Architekturstil immer noch am Choranbau, an den mit glasierten Steinen eingefassten Rundbogenfenstern und den eingezogenen Arkaden ablesen, die innen die Kirche in ein Mittelschiff und zwei Seitenschiffe unterteilen. 1963 wurde der Innenraum neu gestaltet und der heutige Haupteingang am Fuß des Kirchturms angelegt.

Mose-Figur übersteht den großen Brand

Zwei kunsthistorische Gegenstände in der Kirche sind älter als das wiederaufgebaute Gotteshaus: der hölzerne Taufdeckel von 1666, der über dem Taufstein hängt, und die 119 Zentimeter hohe Mose-Figur von 1741 im Chor. Sie haben den Großbrand überstanden, weil sie 1837 ausgemustert und auf einen Dachboden des Uetzer Guts gebracht worden waren. 1897 kamen sie wieder in die Kirche.

Die Mose-Figur stammt aus dem Jahr 1741. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Schon seit dem Mittelalter stand in der Mitte des Dorfes ein kirchliches Gebäude. Eine Kapelle wird erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1289 erwähnt. Sie war sehr wahrscheinlich schon vorher gebaut worden. Laut der Uetzer Ortschronik wurde die Gegend um Uetze im neunten Jahrhundert christianisiert. Spätestens ab 1215 gab es im Dorf einen Priester. In dem Jahr nannte Bischof Hilbertus von Hildesheim in einer Urkunde, die er im Nachbarort Bröckel ausstellte, „Conradus sacerdos de Uttessem“ (Conrad, Priester von Uetze) als Zeugen.

Alter Kirchenname steht in Urkunde von 1313

Eine bedeutende Veränderung im dörflichen Leben war die Reformation. Herzog Ernst der Bekenner (1497 bis 1546) führte sie noch zu Lebzeiten Martin Luthers ab 1527 im Fürstentum Lüneburg ein, zu dem Uetze damals gehörte. 1965 erhielt Uetzes evangelische Kirche wieder ihren vorreformatorischen Namen, der in Vergessenheit geraten war. Otfried Gelin, der von 1957 bis 1990 Pastor in Uetze war, hatte in einer Urkunde aus dem Jahr 1313 die mittelalterliche Bezeichnung Johannes-der-Täufer-Kirche entdeckt.

