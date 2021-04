Obershagen

Auf der Südseite des Mühlenbergsees in Uetze-Obershagen soll ein Insektenparadies entstehen. Die Initiative dafür hat Werner Hübner, Vorsitzender des Umweltausschusses des Uetzer Rates, ergriffen. In Zusammenarbeit mit dem Fischereiverein Früh Auf Celle, dem der Mühlenbergsee seit zwei Jahren gehört, und dem Biolandwirtschaftsbetrieb seines Sohnes Robert will er auf einer rund 2000 Quadratmeter großen Grünfläche am Rundwanderweg um den See eine Blühwiese anlegen. Robert Hübner stellt das Saatgut und die Maschinen zur Verfügung.

Als Umweltausschussvorsitzender kenne er Diskussionen darüber, dass andere etwas für den Insektenschutz tun sollen, sagt Werner Hübner. Schon länger habe er überlegt, wo er selbst eine Demonstrationsfläche für Biodiversität schaffen könne. „Auf die Wiese des Fischereivereins bin ich gekommen, weil ich selbst viel am See spazieren gehe“, erzählt der Obershagener. Der Standort für das Projekt sei ideal, weil auf der anderen Seite des Spazierwegs im Uferbereich wechselfeuchte Tümpel, die ebenfalls Lebensraum für Insekten bieten, liegen. Die Demonstrationsfläche soll Hausbesitzer animieren, „in ihren Gärten ein paar Quadratmeter für die Artenvielfalt bereitzustellen“.

Angler engagieren sich für Naturschutz

Mit seinem Vorschlag, ein Insektenparadies anzulegen, lief Hübner beim Fischereiverein offene Türen ein. „Wir engagieren uns stark für den Umweltschutz. 40 Prozent des Gewässers haben wir für den Naturschutz gesperrt“, sagt der Vorsitzende Norbert Rode. „Wir sind Umweltpreisträger des Landkreises Celle, und in diesem Jahr haben wir den niedersächsischen Umweltpreis für die Schaffung von Laichbiotopen in der Lachte gewonnen“, berichtet Rode stolz. Hübners Vorhaben liege auf der Linie des Vereins, Angeln und Umweltschutz unter einen Hut zu bekommen. Der Vorstand habe sich auch schon Gedanken gemacht, wie man die Fläche ökologisch aufwerten könne.

In die Aktion will Hübner Einwohner aus Obershagen, besonders Bewohner des Wohngebiets am Mühlenbergsee, einbeziehen. Wer will, kann sich mit eigenem Saatgut am Sonnabend, 24. April, um 10 Uhr auf der Fläche am Ende des Schilfrohrsängerwegs einfinden. „Das mitgebrachte Saatgut können die Bürger selber aussäen“, sagt er. So könnten sie sich mit der Blühfläche identifizieren. Nach den Einwohnern werde der Biobetrieb seines Sohnes eine Saatmischung aus 13 einjährigen einheimischen Blühpflanzen wie Dill, Gartenringelblume, Sonnenblume und Lein mit einer Drillmaschine einbringen.

Fläche wird noch gepflügt

Die Fläche hat Hübner bereits mit einer Scheibenegge bearbeitet, damit sie nicht weiter zuwuchert. „Außerdem lässt sie sich dann besser pflügen“, erläutert der Obershagener.

Am Rande des Insektenparadieses soll eine Tafel über die Blühpflanzen und den Mühlenbergsee informieren. Die Informationstafel soll im Sommer aufgestellt werden. „Wir müssen sie so anbringen, dass sie nicht zerstört wird“, sagt Rode. Denn am See würden immer wieder Schilder beschädigt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller