Uetze/Katensen

Bis zum ersten Maiwochenende soll auch das letzte der acht neuen Windräder des Windparks Immenberg zwischen Uetze und Katensen stehen. Doch das gelingt nur, wenn das Wetter mitspielt. Danach sieht es beim Rundgang auf der Baustelle an der Landesstraße 387 allerdings nicht aus. Die Montagearbeiten ruhen.

Der Grund: In 100 Metern Höhe bläst der Wind mit einer Geschwindigkeit von 15 Metern in der Sekunde. „Ab einer Windgeschwindigkeit von sechs bis acht Metern in der Sekunde können wir nicht montieren, denn die großen Komponenten der Windkraftanlagen sind sehr windanfällig“, sagt Projektleiter Birger Mexdorf von der Baywa r.e. GmbH. Sie ist das Projektierungsunternehmen und damit für Planung, Durchführung und Steuerung zuständig. Errichten lässt Baywa N117-Windenergieanlagen von Nordex.

Raupenkran kann 600 Tonnen heben

Wegen des Windes muss die Nabe auf dem Tieflader liegen bleiben, mit dem sie in der Nacht zuvor angeliefert worden ist. Zwischen dem Schwertransporter und dem achteckigen Turm, der aus Stahlbetonteilen zusammengesetzt worden ist, ragt ein riesiger Raupenkran in den Himmel. „Er hat eine maximale Höhe von 156 Metern und kann maximal 600 Tonnen heben“, erklärt Mextorf. Die schwersten Einzelteile der Windkraftanlage wögen allerdings nur rund 75 Tonnen.

Für die Montage des Maschinenhauses und der Rotorblätter auf den Windradturm (links) wird ein 600-Tonnen-Kran benötigt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Der 600-Tonnen-Kran wird zunächst zwei Stahlrohre auf den bereits stehenden achteckigen Stahlbetonturm hieven. Damit die Rohre keinen Schaden nehmen, wird er beim Anheben von einem kleineren Hilfskran unterstützt. Auf die beiden Rohre kommt dann in 141 Metern Höhe das Maschinenhaus, auch Gondel genannt.

Rotorblätter werden am Boden zu einem Stern zusammengesetzt

Für die Montage liegen die drei Rotorblätter bereit, jedes einzelne fast 60 Meter lang. Aus der Nähe kann man erkennen, dass sich an der Spitze Zähne befinden. „Das sind Serrations. Die sind dazu da, die Schallemissionen zu reduzieren“, erläutert Mextorf. Mithilfe des 600-Tonnen-Krans und des Hilfskrans werden die drei Flügel am Boden an die Nabe montiert. Den entstandenen Stern zieht dann der große Kran in die Höhe, wo er an der Gondel befestigt wird. „Man nennt das Sternmontage“, sagt Mextorf. Mit den Flügeln wird die Windenergieanlage eine Gesamthöhe von 199,5 Metern erreichen.

Die Nabe hat ein Tieflader zur Baustelle an der Landesstraße 387 südlich von Uetze gebracht. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Im Windpark Immenberg, den Baywa re baut, wird in diesen Tagen das letzte der acht 199 Meter hohen Windräder zusammengebaut. Mitte Juni soll der Probebetrieb beginnen.

Fledermausschutz in jedem Windrad

Wenn das Windrad steht, soll der Innenausbau beginnen. „Die gesamte Anlage muss innen verkabelt werden“, sagt der Projektleiter. Die Software sorge dafür, dass sich die Rotorblätter bei einem zu weiten Schattenwurf in Richtung Uetzer Ortsrand nicht mehr drehen. „Es gibt auch eine Fledermausabschaltung bei bestimmten Temperaturen in der Dämmerung“, erläutert Mextorf. Die Software ermögliche auch, die Anlage extern zu steuern – zum Beispiel, wenn zu viel Strom ins Netz eingespeist werde.

Probebetrieb dauert 500 Stunden

Bei zwei der acht Windkraftanlagen ist der Innenausbau laut Mextorf bereits abgeschlossen. Die anderen Anlagen sollen nach und nach folgen. „Wir wollen den Windpark Mitte Juni in Betrieb nehmen. Dann beginnt der Probebetrieb. Er dauert 500 Stunden“, kündigt der Projektleiter an.

Gemeindebetriebe erwerben Anteile am Park

Eine Bürgerenergiegesellschaft wird eine der acht Windenergieanlagen betreiben. Die Genossenschaft Naturenergie Region Hannover wird die übrigen sieben von Baywa übernehmen. An denen beteiligen sich die Gemeindebetriebe Uetze GmbH mit 10 Prozent. Der Windpark Immenberg kann rechnerisch so viel Strom produzieren, wie 16.000 Vier-Personen-Haushalte im Jahr verbrauchen. Nach Mextorfs Angaben verringert er den Kohlendioxidausstoß um 48.000 Tonnen im Jahr.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller