Uetze

Nach und nach wachsen in den nächsten Wochen im Nordosten der Ortschaft Uetze acht neue Windräder in den Himmel. Die Firma „Baywa r.e.“ modernisiert dort ihren Windpark Wilhelmshöhe II. Mithilfe eines Großkrans errichtet der Anlagenhersteller Nordex bei Abbeile den ersten Turm der acht neuen Anlagen. Bauteile für einen weiteren Turm hat Nordex bereits angeliefert.

„Baywa r.e.“ will die neuen Windenergieanlagen (WEA) von Ende 2021 bis zum Ende des ersten Quartals 2022 in Betrieb nehmen. „Wir befinden uns im Zeitplan“, sagt Stefan Lohrer, Pressesprecher des Unternehmens. Die neuen Windräder haben eine Nabenhöhe von 105 Metern und erreichen eine Gesamthöhe von 180 Metern. Auf den Türmen werden Maschinenhäuser, auch Gondeln genannt, des Typs N149 montiert. Jede der neuen WEA hat eine Nennleistung von 4,5 Megawatt. Insgesamt werden sie rund 80.000 Megawattstunden Strom im Jahr produzieren und ins Umspannwerk Immenberg bei Katensen einspeisen. Die Leitung zum Umspannwerk wird seit mehreren Wochen verlegt.

Windrad ist in Nordrhein-Westfalen eingestürzt

Kürzlich ist bei Haltern (Nordrhein-Westfalen) der achteckige Turm eines fast 240 Meter hohen Windrads mit einer N149-Gondel eingestürzt. Diese Gefahr besteht laut dem Nordex-Sprecher Felix Losada im Windpark Wilhelmshöhe II nicht: „In Niedersachsen wird kein Windpark des gleichen Typs wie in Haltern gebaut.“ Die Türme der neuen Windräder im Nordosten Uetzes werden rund sein.

Um Platz für die acht neuen Windenergieanlagen zu schaffen, hat „Baywa r.e.“ Anfang dieses Jahres zwölf 20 Jahre alte Anlagen abgebaut. Diese waren 120 Meter hoch, hatten eine Nennleistung von 1,5 Magawatt. Die jährliche Stromproduktion lag bei 24250 Megawattstunden.

Grundwasser wird abgesenkt

An einer Baustelle nahe der Landesstraße 387 (Uetze-Bröckel) hat die Baufirma inzwischen das Grundwasser abgesenkt und es zunächst in ein Rückhaltebecken an der L 387 gepumpt. Von dort aus wurde das rotbraune Wasser in einen Graben geleitet. Der Graben überflutete in etwa 150 bis 200 Meter Entfernung die angrenzenden Ackerflächen. Nach Beobachtungen des früheren Uetzer Gemeindedirektors Hans Steding hatten sich nach einigen Tagen die Pflanzen auf einem Acker gelb gefärbt. Steding vermutet, dass der betroffene Landwirt Ernteausfälle in Kauf nehmen muss.

Aus einem Rückhaltebecken wird das rotbraune Wasser der Grundwasserabsenkung in einen Graben geleitet, der Felder (im Hintergrund) überflutet. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach Auskunft des „Baywa r.e.“ -Sprechers Lohrer ist eine Grundwasserabsenkung bei einem hohen Grundwasserstand wie auf der Baustelle an der L 237 üblich. Es handele sich nur um einen temporären Eingriff. Lohrer sagt aber auch: „Sollten dadurch Ernteschäden entstehen, werden diese direkt mit den Betroffenen abgestimmt.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller