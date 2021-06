Uetze

Der Wasserverband Peine betreibt die Kläranlagen in der Gemeinde Uetze. Geschäftsführer Olaf Schröder sieht hohe Kosten auf den Verband – und damit auch auf die Einwohner – zukommen, wenn Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden müssen. Er nimmt den Tag der Daseinsvorsorge an diesem Mittwoch zum Anlass, die voraussichtliche Einführung der vierten Reinigungsstufe zu kritisieren. Diese soll Spurenstoffe aus dem Abwasser herausfiltern. Schröder plädiert dafür, solche Stoffe gar nicht erst in den Umlauf zu bringen.

Im Schmutzwasser befinden sich laut der Verbandssprecherin Sandra Ramdohr Spuren von Medikamenten, aber auch von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden, die in Haushalten eingesetzt werden. Außerdem ließen sich nicht alle Wasch- und Reinigungsmittel sowie Chemikalien, die über den Einsatz in Industrie und Landwirtschaft ins Abwasser gelangen, restlos entfernen.

Kläranlagen leisten Beitrag zum Umweltschutz

„Mit den modernen Kläranlagen leisten wir einen Beitrag für den Gewässer- und Umweltschutz“, sagt Schröder. So sei die Einführung des Phosphatrückhalts auf den Kläranlagen ein wichtiger Entwicklungsschritt gewesen, um die Gewässer zu schützen.

„Jetzt reden wir über die sogenannte vierte Reinigungsstufe zum Rückhalt von Spurenstoffen“, sagt Schröder. Diese technische Entfernung am Ende des Systems koste viel Geld. Stattdessen solle man lieber auf Vermeidung setzen und die Hersteller in die Verantwortung nehmen, damit solche Stoffe möglichst gar erst das Abwasser belasten. Die Fokussierung auf die vierte Reinigungsstufe ist nach Schröders Ansicht zu kurz gedacht. Letztlich müssten die Abwasserkunden die zusätzlichen Kosten für den Bau und Betrieb solcher Anlagen tragen.

Würde man die Hersteller nachdrücklicher in die Verantwortung nehmen, wäre das nach seiner Meinung der gerechtere Weg. Schröder: „Aus Sicht der Daseinsvorsorge wäre dieses eine nachhaltige Lösung zum Wohl des Bürgers – denn er müsste nicht für die Hinterlassenschaften anderer bezahlen.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller