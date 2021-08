Hänigsen

Schon beim Eintreten in Giesela Meyers Fachwerkhaus in Uetze-Hänigsen empfängt einen eine heimelige Atmosphäre. Die große Diele, in der bis 1988 Kornsilos standen, wirkt wie ein gemütliches Wohnzimmer mit Tischen, Stühlen, Sofa und Schränken. Und das ist es auch: Denn Giesela Meyer, die das Bauernmuseum mit ihrem Mann Arthur am 11. August 1991 eröffnet hat, lebt auch in den Räumen.

Zeugnisse des bäuerlichen Lebens – auf drei Etagen

Erst 2019 habe sie die Einrichtung noch mal umgestellt, erzählt Giesela Meyer, die nach dem Tod ihres Mannes vor elf Jahren das Museum alleine managt. „Wir haben die großen Schränke auf die Diele nach unten gebracht, und ich bin ins frühere Wohnzimmer gezogen“, sagt sie. „Alle dort ausgestellten Sachen sind nach oben gewandert.“

Auf drei Etagen – bis unters Dach – ist das Museum gefüllt mit unzähligen Dingen des bäuerlichen Lebens, die ab Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Haus und Hof benötigt wurden. Das Besondere am kleinen Privatmuseum: Es gibt nicht nur einen Einblick in das bäuerliche Leben, sondern erzählt auch ein Stück Familiengeschichte. Denn ihr Mann habe sich nur schwer von Dingen trennen konnte, auch wenn er sie nicht mehr brauchte, erinnert sich Giesela Meyer. „Zudem sind im Laufe der Jahre viele Sachen hinzugekommen, die uns gebracht wurden.“

Nicht nur die Räume im Haus laden zu einer Zeitreise ein, sondern auch der Kuhstall erzählt vom Leben auf dem Land vor mehr als 50 Jahren. An einer Wand steht ein altes Fahrrad mit zwei Milchkannen am Gepäckträger. „Damit sind wir zum Melken gefahren“, sagt die 84-Jährige, die fast zu allen Ausstellungsstücken Geschichten mit persönlichen Erinnerungen erzählen kann. Im Gang steht ein Planwagen: „Damit wurden einst Einkellerungskartoffeln nach Hannover gefahren.“ Davor sind ein Wäschezuber und eine mit Kurbel zu bedienende Wäschemangel zu bewundern. Nur zwei Meter entfernt steht ein Kartoffelernter, der die Knollen aus dem Boden grub, damit die Erntehelferinnen sie einsammeln konnten.

Für alle, die gern kochen und Hausarbeiten verrichten, gibt es nebenan in der Küche viel zu entdecken. Mittelpunkt ist ein alter Kohleherd, auf dem neben Emailletöpfen alte Bügeleisen und andere Küchengerätschaften stehen und liegen. Ein Küchentisch mitten im Raum birgt eine Rarität: Unter der Tischplatte sind zwei Abwaschbecken montiert, die sich hervordrehen lassen. Als es noch kein fließendes Wasser im Haus gab, bot der Abwaschtisch den Frauen zumindest etwas Komfort. In einer Schüssel wurde das Geschirr gewaschen, in der anderen konnte es vor dem Abtrocknen abtropfen.

Die Lüttje Deele ist die Stube für Gäste

Von der urgemütlichen großen Diele führt eine Tür in die „Lüttje Deele“. „Das war früher ein Stall“, erzählt Meyer. Daran erinnert in dem geschmackvoll eingerichteten Stube mit mehreren Tische heute nichts mehr. An den Wänden hängen alte Bilder, in Regalen und Vitrinen liegen Puppen und in den Fensterbänke stehen gut erhaltene Kaffeeservices. In der Lüttje Deele bewirtet Meyer auch kleine Gesellschaften. Die erste seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat sich für Donnerstag, 12. August, angekündigt. „Es wird ein 90. Geburtstag gefeiert“, sagt Meyer. Servieren wird sie den Gästen ihre Spezialitäten: Zuckerkuchen und frisches Brot mit Griebenschmalz – alles selbst gebacken und hergestellt.

Von der Diele führt eine Treppe zunächst auf eine Empore und dann in die oberen Stockwerke. Dort gibt es einen Raum, den Meyer als Puppen- und Spielzeugzimmer hergerichtet hat. Wahre textile Schätze bewahrt die Hänigserin in einer Wäschestube mit angeschlossenem Schlafzimmer auf: bestickte Tisch- und Bettwäsche, Alltags- und Festkleidung. „Auch der Hochzeitsschleier meiner Schwiegereltern liegt hier und eine Spitzenhaube aus dem Jahr 1910“, erzählt die 84-Jährige.

Unter dem Dach steht das Prunkstück des Bauernmuseums: ein Webstuhl aus dem Jahr 1799. Und er funktioniert noch: Giesela Meyer hat selbst schon an ihm gearbeitet. Zudem können die Besucher auf dem Dachboden jede Menge alte Fotos über das Leben in Hänigsen finden und in den Gästebüchern des Museums blättern.

Über steile Treppen geht es dann wieder zurück in die Eingangsdiele. Schnell noch einmal auf das Sofa gesetzt, denn auch dieses bequeme Möbelstück hat eine Geschichte: Es stand jahrelang in der Bäuerinnen-Backstube in Burgdorf. „Als dieses geschlossen wurde, kehrte das Sofa zurück zu uns“, berichtet Meyer, die auch zum Team der Backstube gehörte und das Sofa für das Café zur Verfügung gestellt hatte.

Museum ist wieder für Besucher geöffnet

Wer eintauchen möchte in die Welt von Giesela Meyer, kann sich für einen Besuch im Bauernhausmuseum bei ihr anmelden unter Telefon (05147) 381. Allerdings kann sie wegen der Corona-Pandemie nur wenige Leute gleichzeitig ins Haus lassen. Zudem müssen die Besucher medizinische Masken tragen.

Von Anette Wulf-Dettmer