Die Befürchtung, die Oliver Brandt von der Jägerschaft Burgdorf erst kürzlich geäußert hatte, dass die Wölfe im Winter auch in die Orte kommen, scheint wahr zu werden. Jetzt hat sich ein mutmaßlich ausgewachsenes Exemplar in Dedenhausen blicken lassen.

Wolf zeigt keine Scheu vor Menschen

Gesehen hat ihn Stefanie Kreuzmann am Freitagabend. „Ich kam gegen 19 Uhr von Bekannten aus der Straße Im Bülten und wollte die Eddesser Straße überqueren. Dabei habe ich wegen der Autos nach rechts und links geschaut und mich dann gewundert, was Richtung Wolfsforder Mühle so leuchtet“, erzählt die Uelzenerin, deren Lebensgefährte in Dedenhausen lebt. Bei genauerem Hinsehen erkannte sie dann einen Wolf. So groß wie ein Schäferhund sei er gewesen, dunkelbeige mit dunkleren Flecken. „Das war kein Jungtier“, sagt Kreuzmann. Lediglich 50 bis 60 Meter von ihr entfernt habe er gestanden, an einem Baum mit mehreren Stämmen.

Eigentlich habe sie mit ihrem Handy ein Bild machen wollen, sagt sie. „Doch dafür hätte ich blitzen müssen. Und das habe ich mich nicht getraut.“ Angst, sagt Kreuzmann, habe das Tier nicht gezeigt. Nach etwa fünf bis zehn Minuten habe sich das Tier dann umgedreht und sei zuerst langsam in Richtung eines Waldstückes getrottet. „Und dabei hat er sich mehrmals über die Schulter umgesehen.“ Dann habe er Tempo aufgenommen und sei verschwunden. Weitere Wölfe habe sie nicht entdeckt.

An der Eddesser Straße in Dedenhausen, in unmittelbarer Nähe von Weiden, auf denen Pferde stehen, ist ein Wolf gesehen worden. Quelle: Sandra Köhler

In der Umgebung häufen sich die Risse

Und das dürfte bei Pferdehaltern wie ihrem Lebensgefährten ein sehr ungutes Gefühl hinterlassen. Denn im näheren Umkreis hat es in diesem Jahr bereits mehrfach nicht nur Wolfssichtungen, sondern auch Wolfsrisse gegeben: So waren in Hänigsen auf einer Weide nahe des Freibades Kühe angegriffen, zwischen Dedenhausen und Eddesse Schafe gerissen worden. Auch auf einem Reitgelände bei Katensen hatte sich bereits ein Wolf sehen lassen.

„Die Schafe sind jetzt von den Weiden, und die Wölfe haben Schmacht“, bringt es Oliver Brandt von der Jägerschaft Burgdorf auf den Punkt. Aus seiner Sicht sind die Pferdehalter zu Recht besorgt. „Auf dem Hof Depenau fahren sie nachts Streife“, sagt er. „Doch das lässt sich ja jetzt gar nicht mehr bewerkstelligen; es wird früh dunkel und bleibt das auch morgens recht lange.“ Für ihn ist es nur eine Sache der Zeit, bis die Situation außer Kontrolle gerät. „Ich befürchte, dass es im Winterhalbjahr zu Rissen in den Ortschaften kommt und dabei Menschen und Hunde in Gefahr geraten“, sagt Brandt besorgt.

Die aktuelle Aufnahme zeigt einen Wolf im Burgdorfer Holz. Quelle: Oliver Drewes

Brandt : Das Land ist gefordert

Dass das Land Niedersachsen jetzt plant, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, sei ein erster Schritt, dem aber andere dringend folgen müssten. „Der Wolf bleibt trotzdem geschützt.“ Es gebe weder eine generelle Abschusserlaubnis noch Abschussquoten. Es sei dringend vonnöten festzulegen, wo genau Wölfe erwünscht seien und wo nicht. „Wenn Wölfe in der Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover, auftauchen würden, stellte sich die Frage nicht: Da hätten sie definitiv nichts zu suchen.“ Doch all diese Abstimmungen bedürften Zeit. Vor Frühjahr 2021 sei keinesfalls mit einem greifbaren Ergebnis zu rechnen, sagt Brandt.

