Wolfgang Tannenberg ist ab Januar 2021 der neue Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für die Gemeinde Uetze. Er tritt die Nachfolge von Erhard Zander an. Im Interview erklärt Tannenberg, was ihn an dem Amt reizt und welche Ziele er verfolgen will.

Herr Tannenberg, Sie treten als Nachfolger von Erhard Zander in große Fußstapfen. Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger?

Ich meine, dass Herr Zander alles sehr gut gemacht hat. Ich weiß, dass es große Fußstapfen sind und werde mich bemühen, sie halbwegs zu füllen. Ich sehe mich als Anwalt von Natur und Landschaft und versuche, die Belange der Natur und die Belange der Nutzer in Übereinstimmung zu bringen.

Sie haben in den vergangenen zwei Jahren mit Herrn Zander zusammengearbeitet. Was haben Sie gemeinsam unternommen?

Wir haben zum Beispiel ein Nabu-Grundstück an der Seebecke mit Eichenpfählen umgrenzt, um es als Naturgrundstück zu kennzeichnen. Wir haben außerdem Schleiereulen-Kästen kontrolliert und Wespennester begutachtet. Steter Tropfen höhlt den Stein.

Die Spezialgebiete von Herrn Zander sind Amphibien, Weißstörche, Eulen, Hornissen, Wespen und Hummeln. Welchen Tieren fühlen Sie sich besonders verbunden?

Ich habe eigentlich kein Spezialgebiet, fühle mich aber den Wildkatzen verpflichtet. Ich habe vor drei Jahren damit begonnen, für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) Wildkatzenlockstöcke zu betreuen. Die Aktion dient dazu, den Bestand an Wildkatzen zu dokumentieren. Sie scheinen sich wieder auszubreiten.

Wie gehen Sie dabei vor?

In einem Gebiet, in dem Wildkatzen vermutet werden, werden in größeren Abständen mit Baldrian getränkte Dachlatten in den Boden eingeschlagen. Die Katzen reiben sich an den Latten und hinterlassen Haare, die auf DNA-Spuren untersucht werden. Weil Haus- und Wildkatzen nicht miteinander verwandt sind, kann man zweifelsfrei feststellen, ob es Wildkatzen in dem Gebiet gibt. Das Gleiche planen wir im nächsten Jahr im Burgdorfer Holz in Zusammenarbeit mit dem Nabu.

Ihr Herz schlägt also für Katzen?

Ich mag Katzen. Meine Frau und ich haben schon mehrere Katzen vor dem Hungertod gerettet. Zurzeit geben wir Freddy und Oskar Asyl. Die beiden Kater sind uns zugelaufen.

Wie ist Ihre Beziehung zur Natur? Gibt es in der Familie frühe Prägungen, was die Naturliebe angeht?

Ich habe ein allgemeines Interesse an der Natur, für alles, was da kreucht und fleucht. Ich bin in Hänigsen aufgewachsen und schon als Kind im Schilfbruch, an der Fuhse und der Erse herumgestrolcht. Wenn ich heute in der Natur unterwegs bin, ist mein Fotoapparat immer dabei. Die Naturfotografie ist mein Hobby. In der Familie gibt es keine Vorbilder, was den Naturschutz angeht. Ich bin das grüne Schaf in der Familie. Geprägt haben mich die Erfahrungen nach der Flurbereinigung. Ich habe kurze Zeit in Burgdorf gewohnt. Als ich nach Hänigsen zurückkam, hatte die Flurbereinigung zugeschlagen. Alles, was schön war in der Natur, war ausgeräumt. Die neue Flächenordnung hat dafür gesorgt, dass man jetzt bis zum Schilfbruch freie Sicht hat. Früher gliederten Baum- und Heckenreihen die Landschaft. Es wurden viele Lebensräume zerstört. Heute würde man nicht mehr so rigoros vorgehen.

Weil Naturschutzverbände an Einfluss gewonnen haben?

Nicht nur. Die Vernunft ist auf dem Wege zu siegen.

Warum engagieren Sie sich für den Umweltschutz und warum ist gerade Uetzes Natur besonders schützenswert?

Die Natur der Heimat ist schützenswert. Man sollte sich vor Ort engagieren, wo man sich auskennt und weiß, wie es mal war. So wird es zwar nie wieder, aber man weiß, wie man es verbessern kann. Was in Uetze fehlt, ist der Nachwuchs im Nabu, vor allem jüngere Aktive.

Warum ist Ihnen der Umweltschutz so wichtig?

Ich sehe mich in der Verantwortung, Natur und Umwelt für unsere Nachfahren, für Kinder, Enkel und Urenkel zu erhalten.

Sie sind auch Vorsitzender der Bürgerinitiative Umwelt Uetze und Geschäftsführender Vorstand im Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Kann es zu Interessenkonflikten durch die Ausübung der verschiedenen Ämter kommen?

Ich sehe keine Interessenkonflikte. Eigentlich ziehen alle an einem Strang. So hat die Bürgerinitiative Umwelt Uetze zum Beispiel auch Stellungnahmen zur Neuausweisung der Naturschutzgebiete Brand, Fuhseauwald und zum Kiesabbau der Firma Holcim in Uetze abgegeben. Der Nabu unterstützt die Bürgerinitiative bei dem laufenden Planfeststellungsverfahren bezüglich der Kalihaldenabdeckung in Wathlingen. Die übergeordnete Tätigkeit verschafft mir mehr Kontakte über die Gemeindegrenze hinaus.

Welches Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich möchte mich für eine Biotopvernetzung im Rahmen der Biodiversität einsetzen. Wenn es zwar Grünstreifen gibt, sich darum herum aber nur Acker befindet, können sich keine Insekten ansiedeln. Viele Arten wandern. Einige können weite Strecken gar nicht zurücklegen. Hecken an den Wegrändern und Grünstreifen, die gut geplant sind, schaffen Verbindungen. Wichtig ist auch die Anlage eines Teichnetzwerkes als Nahrungshabitat für die Störche.

Sie sind Rentner und haben 49 Jahre lang als Industriekaufmann bei der Hänigser Firma Köttermann gearbeitet. Was reizt Sie mit 69 Jahren an langwierigen Auseinandersetzungen zum Wohle der Umwelt?

Wer rastet, der rostet. Ich brauche ein paar geistige Herausforderungen. Aktivität muss schon sein, sonst wird man alt. Die Arbeit für den Naturschutz füllt mein Rentnerdasein vollständig aus.

Was sagt Ihre Frau Karla dazu?

Sie hat auch ihre Hobbys und ist in verschiedenen Gruppen aktiv.

Die Arbeit zum Wohle der Umwelt ist nicht völlig konfliktfrei. Wie gehen Sie damit um?

Ich gehe Konflikten nicht aus dem Weg. Ich versuche es erst einmal diplomatisch. Wenn es nicht anders geht, gehe ich auch Konflikte ein, notfalls bis zu einer Klage. Ich bin hartnäckig, wenn es darum geht, etwas durchzusetzen. Als Naturschutzbeauftragter habe ich allerdings nicht die Aufgabe, Klagen zu führen. Mein Ansprechpartner ist die Untere Naturschutzbehörde. Verstöße gegen den Naturschutz werden der Behörde gemeldet.

Haben Sie sich auch in jungen Jahren Protestbewegungen angeschlossen?

Nein, damals noch nicht. Manchmal denke ich: leider.

Warum?

Weil ich früher in die Arbeit hineingekommen wäre. Das ging aber beruflich nicht.

Ist der Naturschutz ein besonders steiniges Pflaster? Es entsteht manchmal der Eindruck.

Ja. Es geht meistens um Wirtschaftlichkeit. Der Naturschutz hat Schwierigkeiten, sich gegen die kurzfristig denkende Wirtschaft durchzusetzen.

Was gehört zu Ihren größten bisherigen Erfolgen im Bereich Naturschutz?

Die Verhinderung der Untertagedeponie im Schacht Riedel. Die Firma K+S wollte dort besonders überwachungsbedürftige Abfälle einlagern. Ähnlich gelagert ist der derzeitige Widerstand gegen die Abdeckung des Wathlinger Kaliberges mit schwach belasteten Abfälle. Dieses Verfahren läuft noch.

Von Sybille Heine