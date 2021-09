Hänigsen

Auch wenn der jetzige Ortsrat Hänigsen nur noch bis Ende Oktober im Amt ist, will er in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. September, ein neues Mitglied verpflichten. Wolfgang Tannenberg soll für Franziska Greite-Schillert, die aus dem Uetzer Ortsteil Hänigsen weggezogen ist, nachrücken.

In der öffentlichen Sitzung, die um 18.30 Uhr im Vereinsheim der Bürgerschützen beginnt, werden die Ortsratsmitglieder erörtern, ob die Gemeinde Geld für ein Spielplatzkonzept ausgeben soll und der Ortsrat sich an den Kosten der Gedenkfeier zum Grubenunglück beteiligt. Zudem geht es um die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Friedrich-Friesen-Straße und an Abschnitten der Kallbergstraße.

Von Anette Wulf-Dettmer