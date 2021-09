Eltze

Auf einer Weide unweit der B214 bei Uetze-Eltze ist ein kräftiges Bullenkalb gerissen worden. Die Spuren und die Art des Angriffs deuten daraufhin, dass das Jungtier, das zu einer Mutterkuhherde mit 20 Tieren gehörte, mit großer Wahrscheinlichkeit Wölfen zum Opfer gefallen ist. „Es spricht Vieles dafür, dass es Wölfe waren“, sagt der Wolfsberater der Region Hannover, Thomas Behling, der noch am selben Tag vor Ort DNA-Proben genommen und Spuren gesichert hat.

Entdeckt hat der Weidetierhalter aus Eltze das tote Kalb am Sonntag um 8 Uhr bei seiner Kontrollfahrt. Möglicherweise hat der Landwirt die Wölfe bei seiner Anfahrt sogar vertrieben. Denn das sechs Monate alte Kalb soll noch warm gewesen sein. Zudem sei die Herde aufgeregt gewesen. Der Eltzer geht davon aus, dass die Wölfe die Kühe und ihre Kälber über die rund vier Hektar große Weide gehetzt haben, bis ein Tier zurückfiel und sie es überwältigen konnten.

„Das Kalb, das sie erwischt haben, war eines der stabilsten“, berichtet er. Es wog fast 250 Kilogramm. Deshalb geht Wolfsberater Behling davon aus, dass mehrere Wölfe nötig waren, um es zu überwältigen. Offenbar hat die Mutter versucht, die Wölfe von ihrem Kalb zu vertreiben. „Sie hatte blutige Kratzer am Kopf“, berichtet ihr Besitzer.

Als der Eltzer Landwirt seine Mutterkuhherde Morgen kontrollierte, entdeckte er das tote Bullenkalb. Quelle: privat

War es das Burgdorfer Rudel?

Behling hat nach eigenen Angaben fünf DNA-Proben genommen, die er samt Bericht zum niedersächsischen Wolfsbüro schickt. Das Ergebnis, ob es Wölfe waren, wird in etwa zwei bis drei Wochen vorliegen. Behling hält es durchaus für möglich, das Tiere des Burgdorfer Rudels in Eltze gejagt haben. Es seien nur rund zehn Kilometer Luftlinie zwischen ihrem Einstand im Burgdorfer Holz und der Weide an der B214. Ein Wolfsrudel beanspruche für seine Jagd ein Territorium von circa 25.000 Hektar. Weitere Wolfsrudel leben bei Wietze und Lachendorf.

Die beiden Elterntiere des Rudels, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Nutztieren gerissen haben, haben im vergangenen Jahr acht Jungtiere groß gezogen. In diesem Jahr soll das Rudel nach den aktuellen Erkenntnisse sechs Welpen haben.

Halter will Weide beschallen

Die Weide der Charolais-Mutterkuhherde ist mit mehreren Reihen Stacheldraht sowie einer Strom führende Litze gesichert. Nach dem Angriff auf das Kalb überlege er, wie er weitere Übergriffe verhindern kann, sagte der Eltzer Landwirt. Seine Idee: Er will auf der Weide ein altes Auto platzieren. In den Nachtstunden würde das Radio laufen und die Scheinwerfern würden leuchten. In ein paar Wochen hole er die Herde sowieso in den Ort. Die Tiere werden das ganze Jahr überein im Freien gehalten. „Nur in den Wochen, in denen die Mutterkühe kalben, kommen sie in den Stall.“

Von Anette Wulf-Dettmer