Uetze/Dollbergen

„Wir würden gern eine Streuobstwiese in Uetze anlegen“, sagt Ortsbürgermeister Jens Schumacher. Bislang fehle dafür jedoch die Fläche. An dieser Stelle kommt die Gemeinde ins Spiel: Sie soll die für die Anpflanzung der Obstbäume benötigten 1000 bis 2000 Quadratmeter kaufen, sobald die Fläche gefunden ist. Das ist ein Punkt auf der Wunschliste des Uetzer Ortsrats für den Haushaltsplan 2021/2022, die dieser jetzt zusammengestellt hat.

Eine Streuobstwiese – sie bietet Lebensraum für Insekten und viele andere kleine Tiere – hat Dollbergen bereits. Doch auch dessen Ortsrat will Geld von der Gemeinde, um mehr für den Erhalt der Artenvielfalt zu tun. „Wir wollen ein Biodiversitätskonzept für den Ort aufstellen“, sagt Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch. Dafür will das Gremium den Heimatverein, interessierte Bürger und den Uetzer Umweltsachbearbeiter Sören Leßmann an einen Tisch holen – nach dem Vorbild der Zukunftswerkstatt.

Ein für die Ortschaft wichtiges Projekt der Dollberger Zukunftswerkstatt findet sich auch auf der aktuellen Wunschliste des Ortsrats. „Wir wollen nach wie vor, dass auf einem Grünstreifen zwischen der Bahnhofstraße und der Ackersbergstraße ein Freizeitbereich mit Festplatz und Sportmöglichkeiten angelegt wird“, sagt Knebusch. Das sei ein wichtiger Baustein des Dorfentwicklungsplans.

Mehr Geräte für Spielplatz am Imkernhof

Ein weiterer Wunsch der Dollberger: Die Spielplätze in dem Ort mit seinen rund 2200 Einwohnern sollen attraktiver werden. „Ich würde gern einen Abenteuerspielplatz haben, wo die Kinder richtig Lust haben zu spielen“, sagt Knebusch. Zusätzliche Spielgeräte wünscht sich auch der Uetzer Ortsrat auf dem Spielplatz an der Straße Imkernhof. Damit soll auch dem geplanten Neubaugebiet zwischen Imkernhof und Schapers Kamp Rechnung getragen werden.

Dollbergens Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch wünscht sich für die Kinder des Ortes nicht nur Spielplätze mit Schaukel, Rutsche und Kletterhaus – wie hier im Wohngebiet Claes Garten –, sondern auch mit Platz für Abenteuer. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Ein Straßenbauprojekt auf der Wunschliste des Ortsrats steht ebenfalls in Verbindung mit dem Neubaugebiet. „Wir wollen, dass die Straße Beiklingen an die Burgdorfer Straße angeschlossen wird“, sagt Schumacher. Bislang gebe es nur einen Radweg zwischen den beiden Straßen. „Die Verbindung war mal als Autostraße geplant und sollte jetzt verwirklicht werden, um die Weststraße vom Verkehr aus und ins Neubaugebiet Schapers Kamp zu entlasten.“

Dollbergen wünscht mobiles Tempomessgerät

Ganz oben auf der Liste des Dollberger Ortsrats steht die Anschaffung eines mobilen Tempomessgeräts. „Wir haben den Eindruck, dass sich die Autofahrer auf den Dollberger Straßen nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Problematisch ist vor allem die Bahnhofstraße“, erklärt die Ortsbürgermeisterin.

Damit die Grünstreifen entlang der Straßen weniger mit Hundekot verdreckt sind, will der Dollberger Ortsrat vier Kottütenspender im Dorf aufstellen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Und dann gibt es noch ein anderes Problem, das der Ortsrat gern gelöst sähe: Die Hinterlassenschaften der zahlreichen Hunde in Dollbergen sollen nicht länger Bürgersteige und Grünflächen verschmutzen. Entlang der Fuhsestraße und der Alten Dorfstraße sei die Verdreckung am schlimmsten. Um den Hundehaltern das Einsammeln der Kothaufen ihrer Lieblinge zu erleichtern, „wollen wir im Ort vier Spender für Kottüten aufstellen“, erklärt Knebusch.

Von Anette Wulf-Dettmer