Uetze

Die Corona-Ampel in Uetze ist am Montag mit Bekanntgabe der akut positiv getesteten Menschen von Grün auf Rot gesprungen. Denn in den vergangenen Tagen hat sich die Zahl der aktuell mit dem Sars-CoV2-Erreger Infizierten rasant erhöht. Am Freitag, 16. Oktober, meldete das Gesundheitsamt der Region fünf akute Fälle, am Montagmittag sind es 15. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 58,3. Das ist der zweithöchste Wert in der Region Hannover. Nur Hemmingen hat mit 61,4 einen höheren Wert.

Aktuell keine Corona-Hotspots in Uetze

Die Ursache des Anstiegs könne nicht auf eine Quelle wie Schule, Kita, Seniorenheim oder Betrieb zurückgeführt werden, erläutert Regionssprecher Sebastian Borschel auf Anfrage. Vielmehr verteilten sich die Infizierten in der Bevölkerung.

In der Nachbarkommune Burgdorf entspannt sich hingegen die Lage. Am 19. Oktober wurden 36 akut Infizierte gemeldet, sodass der Inzidenzwert auf 44,5 fiel, am Freitag lag er noch bei fast 80. Lehrte hat aktuell 32 Infizierte und Sehnde acht. In der gesamten Region galten am Montagmittag 720 Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 36,5 und damit über dem kritischen Marke, sodass ab sofort strengere Corona-Regeln für alle Kommunen in der Region gelten.

Von Anette Wulf-Dettmer