Uetze

Das Vokalensemble Mundwerk besteht seit zehn Jahren. Das wollen die fünf Frauen und vier Männer aus Uetze, Hänigsen, Eltze, Burgdorf und Hannover und deren Dirigentin Marlies Weymann am Freitag, 25. Oktober, mit einem Konzert in der Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche feiern. Das Konzert steht unter dem Motto Voll auf die Zehn! und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mundwerk lässt sich nicht in eine musikalische Schublade stecken. Das Repertoire umfasst mittelalterliche Moritaten und Volkslieder, afrikanische und jiddische Musik, Jazzstücke und Klassiker der Popmusik. „Wir wollen das Beste aus zehn Jahren Mundwerk sowie einige neue Stücke präsentieren“, sagt Weymann. So werden die Konzertbesucher am 25. Oktober Klassiker wie „Die Gedanken sind frei“ und Herbert Grönemeyers „Mambo“ sowie weniger bekannte Stücke wie „Hide an Seek“ der britischen Musikerin Imogen Heap und „Uphill“ der finnischen A-cappella-Gruppe Rajaton zu hören bekommen.

Gruppe probt jeden Montag in der Olen Dorpschaule

Vor zehn Jahren hatten Beate Schön aus Uetze und Simone Bürger aus Hänigsen die Idee, mit anderen anspruchsvolle A-cappella-Stücke zu singen, ohne sich auf ein Genre festzulegen. Daher gründeten sie damals Mundwerk. Seitdem probt das Vokalensemble einmal in der Woche montags in der Olen Dorpschaule in Uetze. Von Anfang an sind auch Uli Tiebel und Inga Thum dabei. Im Laufe der Jahre sind als Sänger Stefan Zorn, Anne Kurzbach sowie Bianca, Friedhelm und Lennart Bruns dazugestoßen. „Singen macht einfach Spaß“, sagt Schön. „Und gemeinsames Singen macht doppelt Spaß“, ergänzt Bürger.

In der Johannes-der-Täufer-Kirche gab Mundwerk vor zehn Jahren sein erstes Konzert. Damit schließt sich mit dem Auftritt am 25. Oktober der Kreis.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller