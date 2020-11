Hänigsen

Trotz Kostenexplosion für die Sanierung des fast 70 Jahre alten Gebäudes an der Mittelstraße 2 in Uetze-Hänigsen, in dem die Kunstspirale mit dem Dorftreff und der Kunstwerkstatt ihr Domizil hat, bleibt es beim vorgesehenen Zeitplan. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Ratsausschusses für Schule, Sport und Kultur am Dienstagabend. Zeichen dafür, dass vielen Hänigsern der Erhalt des Gebäudes wichtig ist, war das große Interesse. 18 Zuschauer verfolgten die Sitzung in der Grundschulaula, maximal 20 waren unter den Corona-Bedingungen erlaubt.

Statt 1,45 Millionen Euro liegen die Kosten jetzt bei 2,17

Angesichts der Kostensteigerung – statt 1,45 soll das Projekt jetzt 2,17 Millionen Euro kosten – äußerte die CDU-Ratsfraktion Bedenken, ob die finanzschwache Gemeinde sich dies leisten könne. Vorsitzender Dirk Rentz wollte wissen, ob es auch Zuschüsse für einen kostengünstigeren Neubau gäbe. „Die Gemeinde kennt kein Förderprogramm, das hier greifen würde“, erklärte die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch.

Anzeige

Weil der Ausschuss der Verwaltung keinen Auftrag erteilte, etwas zu ändern, bleibt es beim Zeitplan, den der Rat vor einem Jahr beschlossen hat: Bis Mitte Dezember soll das Planungsbüro die exakte Kostenrechnung vorlegen. In der zweiten Januarwoche wird die Verwaltung die Beschlussvorlage für die politischen Gremien auf dem Tisch legen. Im Haushaltsplan 2021/22 des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft seien für das Projekt 2,4 Millionen Euro eingestellt, weil ein Altbau das Risiko unerwarteter Probleme berge, sagte Tesch.

Lesen Sie auch: Kann die Gemeinde sich die Sanierung des Hänigser Dorftreffs leisten?

Grund für die Kostensteigerung sind zusätzliche Arbeiten, die laut Planer zwingend erforderlich seien. Dazu gehören neue Strom- und Heizungsleitungen im gesamten Gebäudekomplex, die Installation einer Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage sowie die Verbesserung des Brandschutzes und die Schadstoffsanierung.

Von Anette Wulf-Dettmer