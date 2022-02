Uetze

Wie sieht die Zukunft der Ortschaften Altmerdingsen, Katensen, Dollbergen und Schwüblingsen aus? Damit sie sich besser entwickeln können, wurden sie nun in einem Projekt zu einer sogenannten Dorfregion zusammengefasst. Wie es mit der weiteren Entwicklung der Dörfer weitergehen kann, wird nun in einer virtuellen Auftaktveranstaltung am Dienstag, 8. März, um 18.30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Gemeinde Uetze möchte für die Ortschaften Altmerdingsen, Katensen, Dollbergen und Schwüblingsen einen Entwicklungsprozess starten, der sich intensiv mit der Innenentwicklung der Dörfer, aber auch mit Fragen der sozialen Daseinsvorsorge oder dem Klimaschutz beschäftigen soll. Gemeint ist etwa die Ausstattung der Dörfer mit Schulen und Kindergärten, den Einkaufsmöglichkeiten oder der medizinischen Versorgung vor Ort.

Region Hannover fördert Prozess

Die erste Hürde zur Aufnahme in das Niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm hatten die vier Uetzer Ortschaften auf Antrag der Gemeinde bereits genommen und für eine Voruntersuchung Geld eingeworben. Die Region Hannover fördert das Projekt mit etwa 13.500 Euro. Das sind laut der Richtlinien 80 Prozent der förderungsfähigen Kosten. Den Zuwendungsbescheid hat die Gemeindeverwaltung im Januar erhalten. Der Rest wird von der Kommune getragen.

Verantwortlich zeichnet dafür die beauftragte Planungsgesellschaft Amtshof Eicklingen. Nach Auskunft von Geschäftsführerin Gudrun Viehweg, die auch als Regionalplanerin aktiv ist, sollen bei der Auftaktveranstaltung erste Ergebnisse präsentiert werden. Wichtiger sei jedoch, von den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern Ideen einzusammeln. „Wir wollen einen Prozess anschieben, der an der Basis entstehen soll“, begründet Viehweg auf Anfrage diesen Schritt.

Dörfer sollen im Inneren wachsen

Ihren Angaben zufolge komme der Innenentwicklung der Dörfer eine Schlüsselrolle zu, wenn es etwa darum gehe, „nutzungsgemischte Wohn- und Versorgungstandorte im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu gestalten“. Diese habe Vorrang vor einer Außenentwicklung. Das „ist in den fachlich-planerischen Diskursen zum Konsens geworden“, berichtet Viehweg.

Das Ziel sei, den Flächenverbrauch zu reduzieren, um auch der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung Folge zu leisten. Diese hat zum Ziel, bis 2030 den Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen bundesweit auf 30 Hektar pro Tag zu verringern. So habe die Innenentwicklung seit der Novellierung des Baugesetzbuches im Jahr 2013 eine wesentlich höhere Bedeutung erlangt, sagt Viehweg.

Mehrere Fördertöpfe stehen in Aussicht

Aktuell sieht die Praxis vor allem im ländlichen Raum zumeist anders aus. Gerade Kleinstädte und Dörfer müssen sich in den Zentren vielfach mit Leerständen und Brachflächen auseinandersetzen, während an den Ortsrändern nicht selten weiter Flächen für Wohnen und Gewerbe ausgewiesen werden, erläutert Viehweg. Sie macht dafür etwa den demografischen Wandel, veränderte Wohnbedürfnisse oder aber die zunehmende Digitalisierung im Einzelhandel verantwortlich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Veranstaltung wollen die Verantwortlichen über das strategische Vorgehen informieren, um diesen Trend zu stoppen. Als Ziel soll ein Entwicklungsprozess zur Fortentwicklung und Sicherung dieses Raumes als Lebens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Naturraum angeschoben werden. Je nachdem, welche Visionen im Zuge des Projektes entwickelt werden, könnten Viehwegs Angaben zufolge auch weitere Fördertöpfe in Anspruch genommen werden. Dazu gehören Fördermöglichkeiten von der Leader-Region Fuhse-Aue, für die Viehweg als Regionalplanerin ebenfalls tätig ist, oder auch vom Land Niedersachsen. Welche Ideen aber letztlich umgesetzt werden, entscheidet am Ende des Prozesses der Uetzer Rat, sagt Verwaltungsvorstand Andreas Fitz.

Eine Anmeldung zum digitalen Auftakt ist per E-Mail an info@amtshof-eicklingen.de bis zum 7. März möglich. Im Anschluss erhalten die Interessierten am Veranstaltungstag die Zugangsdaten zugesendet.

Von Sven Warnecke