Im Rathaus der Gemeinde Uetze ist die Ausstellung „Datenlücke Frau“ zu sehen. Bei der Erhebung von Daten kommt Frauen oft wenig Beachtung zu, sie bleiben unsichtbar. Darauf hatte das Frauenbündnis der Kommune am Dienstag, 8. März, beim Internationalen Frauentag erneut aufmerksam gemacht. Entsprechend wurde auf dem Hindenburgplatz das Mahnmal „Die Unsichtbare“ präsentiert.

Die Idee dazu wurde von Künstlerin Steffi Gerns als Mitglied des Frauenbündnisses entwickelt. Denn, so Gerns’ Vision, ließe sich eine „Datenlücke“ am besten durch eine wirkliche Lücke zeigen. In der Folge entstand als Gemeinschaftsprojekt der große, weiße Kubus mit der leeren Frauensilhouette. „Sie steht für all das Nicht-Wissen über Frauen und ist gleichzeitig eine Aufforderung die Lücke zu füllen, indem sich jede Frau in die Silhouette stellen kann und dadurch die Unsichtbarkeit beendet“, erläutert die Künstlerin.

Es werden weniger Daten von Frauen als von Männern erhoben

Bis heute werden über Frauen viel weniger relevante Daten erhoben, gesammelt und ausgewertet als über Männer, heißt es dazu auch von Ann-Kristin Rauhe, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Uetze. Sie fungiert auch als Sprecherin des Frauenbündnisses. Diese geschlechtsbezogene Lücke habe für nahezu alle Bereiche des Lebens Folgen. Etwa in der Medizin, in der Forschung, bei der Entwicklung von technischen Gegenständen oder Software, bei der Stadtentwicklung und Planung fehlen Daten über Frauen, was fatale Folgen haben kann, warnt Rauhe.

„Medikamente und Diagnoseverfahren für zahlreiche Krankheiten werden vorwiegend an männlichen Körpern getestet und entwickelt, der Mann gilt als Prototyp. Für Frauen sind deswegen viele Medikamente überdosiert, Nebenwirkungen dementsprechend viel stärker, manchmal sogar tödlich“, betont Rauhe. „Leider haben Frauen auch oftmals völlig andere Krankheitssymptome.“ Etwa bei Herzinfarkten. „Ein Grund, weshalb Frauen falsche Diagnosen erhalten, die Behandlung nicht dementsprechend verläuft und sie so im schlimmsten Fall sterben.“

„Es gibt so viele weitere Datenlücken, nicht nur in Medizin und Forschung, von denen wir nicht einmal ahnen“, meint die Gleichstellungsbeauftragte. „Dem Frauenbündnis war es ein großes Anliegen, dazu beizutragen, dass mehr Menschen davon erfahren.“ Aus diesem Grund freut sich Rauhe um so mehr, dass die Ausstellung „Die Unsichtbare“ im Rathaus während der Öffnungszeiten weiter gezeigt werden darf.

