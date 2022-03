Dedenhausen

Mitarbeiter der Uetzer Remondis-Dependance in Dedenhausen haben für die Menschen in der Ukraine Spenden gesammelt. Auch die Belegschaft der A&G Fahrschul-Akademie aus Lengede hat mitgemacht: 30 Paletten mit Hygieneartikeln, medizinischem Material, Konserven sowie Dingen des täglichen Bedarfs sind zusammengekommen.

Hand in Hand: Viele Freiwillige haben dabei geholfen, die 30 Paletten mit Hilfsgütern zu verladen. Quelle: Privat

Diese in dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land dringend benötigten Waren sind nun in einem Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren worden. Organisiert hatte die Sammlung Tom Gerhard Tiessen, Inhaber der Fahrschule. Für das Verladen waren dann freiwillige Mitarbeiter von Remondis in Dedenhausen. Ziel des Transportes war eine lokale Hilfsorganisation im etwa 1100 Kilometer entfernten Hrubieszów in Polen. Direkt von der Grenzstadt – sie liegt nur fünf Kilometer von der Ukraine entfernt – aus wurden die Hilfsgüter ins Kriegsgebiet weitertransportiert und an die Menschen verteilt.

Trotz der großen Distanz waren die zwei Fahrer Sebastian Göhre und Mike Schlüter nach 48 Stunden mit ihrem 40-Tonnen-Auflieger wieder wohlbehalten in Uetze angelangt.