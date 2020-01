Katensen

Wegen der Unachtsamkeit eines 49-jährigen Autofahrers aus dem Gebiet von Peine sind am Montag um 18.30 Uhr im Einmündungsbereich von Uetzer Kirchweg und Katenser Hauptstraße zwei VW Polo kollidiert. Der 49-Jährige wollte vom Uetzer Kirchweg in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah der Mann allerdings den Polo mit einer 32-jährigen Frau aus Katensen am Lenkrad, der sich von rechts auf der Hauptstraße näherte und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß.

Nach dem Unfall klagte die 32-jährige Autofahrerin über Kopfschmerzen. „Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig“, teilt die Polizei in Uetze mit. Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Einer der Kleinwagen wurde bei dem Zusammenprall offenbar so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Von Anette Wulf-Dettmer