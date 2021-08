Dollbergen

Der Heimatverein aus der Uetzer Ortschaft Dollbergen ist auf dem Weg zur Sanierung des Blauen Hauses, einer ehemaligen Behelfsschule aus dem Jahr 1950, ein Stück vorangekommen. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags im Mai fast 36.000 Euro aus dem zehnten Denkmalschutzprogramm des Bundes bewilligt hat, haben nun auch die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung eine Förderung zugesagt. 

Die Bewilligung des Zuschusses aus dem Denkmalschutzprogramm sei die Initialzündung für die Förderung durch die beiden Stiftungen gewesen, sagt Vereinsvorsitzender Henning Rase. Diese unterstützen die Instandsetzung des Baudenkmals mit jeweils 20.000 Euro. Die Sparkassenstiftung fördert laut ihrem Referenten für Denkmalpflege, Arne Butt, die Instandsetzung des Blauen Hauses, „da die Behelfsschule Dollbergen nach heutigem Kenntnisstand das einzige erhaltene Gebäude dieser Art in Norddeutschland ist“. Anderenorts wurden solche Schulgebäude aus Holz nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls errichtet, aber wieder abgerissen, als sie nicht mehr benötigt wurden.

Heimatverein bringt Archiv im Dachgeschoss unter

„Das Haus wird für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht und könnte als Vereinsdomizil und Veranstaltungsgebäude noch viele weitere Jahre genutzt werden“, begründet Karsten Behr, Geschäftsführer der Bingo-Umweltstiftung, die Förderung. Den künftigen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss will der Heimatverein auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen. „Zu Bedingungen, die es dem Heimatverein erlauben, das Gebäude zu erhalten“, fügt Rase hinzu. Die beiden Räume im Dachgeschoss will der Heimatverein allein nutzen. In einem will er sein umfangreiches Archiv unterbringen.

Schon seit Längerem liegt dem Heimatverein die Förderzusage der Aktion Mensch vor. 8000 Euro erhält der Verein dafür, dass er das Gebäude barrierefrei macht. Unter andrem ist geplant, im Erdgeschoss eine behindertengerechte Toilette einzubauen. Somit kann der Heimatverein bislang mit Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 84.000 Euro rechnen. Nach den Berechnungen einer Architektin muss der Heimatverein jedoch fast 260.000 Euro für die Sanierung aufbringen.

Über drei Anträge ist noch nicht entschieden

„Noch haben wir einige Anträge ausstehen“, sagt Rase. Im Finanzierungskonzept sind fast 88.000 aus dem Leader-Programm der Europäischen Union und rund 22.000 Euro aus dem Kofinanzierungsfonds der Region Hannover sowie annähernd 32.000 Euro nach der Zile-Richtlinie (Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung) des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums eingeplant. An Eigenleistungen muss der Verein fast 32.000 Euro aufbringen.

Anforderungen an Vorstandsmitglieder nehmen zu Steuerfragen und andere bürokratische Hürden erschweren die Arbeit ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder. Im Kommunalwahlkampf wird in Uetze die Frage diskutiert, ob deshalb ein Ehrenamtslotse im Rathaus nötig ist. „Ich halte einen Ehrenamtslotsen bei der Gemeinde nicht für schlecht“, sagt Hennig Rase, Chef des Heimatvereins Dollbergen. Wenn er mit einem Vorhaben zu einer Behörde komme, höre er fast immer: „Das geht nicht.“ Nach seiner Meinung müsste der Mitarbeiter einen Weg aufzeigen, wie man Hindernisse ausräumt, damit man das Projekt zu verwirklichen ist. Das Stellen der Förderanträgen für die Sanierung des Blauen Hauses ist Rase nach eigenen Worten „nicht besonders schwer gefallen“. Denn früher habe er bei den Bezirksregierungen in Braunschweig und Hannover gearbeitet. Wertvolle Ratschläge habe er ihm Gudrun Viehweg, der Regionalmanagerin der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, gegeben. Sie habe den Heimatverein auf die unterschiedlichen Fördertöpfe hingewiesen. „Ehrenamt braucht Hauptamt“, sagt Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg. Die ehrenamtlichen bräuchten Unterstützung. Sonst würden sie ausbrennen. Die Anforderungen an Vorstandsmitglieder wüchsen ständig.

„Mit den Arbeiten können wir nicht beginnen, bevor nicht der letzte Antrag bewilligt worden ist“, sagt Rase. Den Winter wolle der Vorstand nutzen, um Angebote einzuholen und Aufträge zu vergeben. Als Ziel für den Baubeginn hat er März 2022 gesetzt.

