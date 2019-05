Uetze/Hänigsen

Gleich zwei Unfälle mit Verletzten haben die Polizei am Sonnabend im Uetzer Gemeindegebiet beschäftigt. Am Sonnabend um 13.50 Uhr ist es an der Kreuzung der B 188/ B 214 zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 79-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Uetze und wollte mit seinem Fahrzeug von der B 188 nach links auf die B 214 abbiegen. Allerdings bemerkte der Senior offenbar nicht, dass das Auto vor ihm, das ein 65-Jähriger aus Sassenburg fuhr, verkehrsbedingt angehalten hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Unfallverursacher und seine 72-jährige Beifahrerin, beide aus dem Kreis Gifhorn, leicht verletzt wurden. Die Sanitäter des herbeigerufenen Rettungswagen kümmerten sich um deren medizinische Erstversorgung. Der 65-jährige Sassenburger trug laut Polizei keine Verletzungen davon.

Zusammenstoß auf Henighuser Straße

Der nächste Unfall im Gemeindegebiet Uetze ereignete sich um 15.45 Uhr in Hänigsen. Eine 25-Jährige war mit ihrem Auto der Marke Nissan auf der Henighuser Straße in Richtung Wathlingen unterwegs. Als sie an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Passat vorbeifahren wollte, stieß sie mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Dadurch wurde das Heck des Nissans gegen den geparkten Passat gedrückt. Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Der Zusammenstoß war so ungünstig, dass sowohl der 24-jährige Fahrer als auch der 21-jährige Beifahrer im Audi verletzt wurden. Ein Rettungsdienst fuhr die beiden Männer in ein Krankenhaus. Leichte Verletzungen zog sich auch die Nissan-Fahrerin zu, sie musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden.

Von Anette Wulf-Dettmer