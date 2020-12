Uetze

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Uetze zwei weitere Menschen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in zweiten Tag in Folge wieder an: Am Freitagmittag, 4. Dezember, liegt sie bei 14,9. Am 2. Dezember hatte die Region einen Inzidenzwert von null für Uetze gemeldet, am Donnerstag von 4,9. Die Zahl der akut Infizierten liegt am Freitag unverändert bei sieben, weil zwei Infizierte inzwischen als genesen gelten. Seit seit März 2020 haben sich in der Gemeinde 18e Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Anzeige

In Uetze Nachbarkommunen ebbt das Infektionsgeschehen ab. In Burgdorf ist der Inzidenzwert in den vergangenen 24 Stunden von 85,9 auf 76,4 gesunken, gleichzeitig meldet die Gesundheitsbehörde drei Neuinfektionen. In Lehrte gibt es am Freitag hingegen keinen neuen Corona-Fall, infolge ist die Inzidenz innerhalb eines Tages von 93,6 auf 62,4 gesunken.

Von Anette Wulf-Dettmer