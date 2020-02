Dollbergen

„Alles ist schön, bis auf die Mitgliederentwicklung“: So hat Ortsbrandmeister Thomas Rolle bei der Jahresversammlung die Situation der Freiwilligen Feuerwehr Dollbergen zusammengefasst. Jahrelang hatte Rolle ausdrücklich angemahnt, die Ausstattung der Schwerpunktfeuerwehr zu verbessern, damit sie auch angemessen arbeiten könne. Nun ist er diesbezüglich mehr als zufrieden. Zudem erhält die Ortsfeuerwehr zusätzlich zum neuen Mehrzweckfahrzeug, das die Gemeinde bezahlt, im März auch noch aus Bundesmitteln das lang erhoffte Katastrophenschutzfahrzeug LF 20.

Investition in die Zukunft der Feuerwehr

„Ich freue mich über die gute Stimmung des Ortsbrandmeisters“, sagte Gemeindebürgermeister Werner Backeberg. Dann führte er an, wie viel die Gemeinde in deren Ausrüstung seit Januar 2012 investiert hat: rund 2 Millionen Euro. 1,4 Millionen kostete allein das neue Feuerwehrhaus, 272 000 Euro das LF 10. „Und statt der einmal geplanten 70.000 Euro haben wir für das Mehrzweckfahrzeug jetzt 110.000 Euro bezahlt.“ Es tue ihm leid, wandte er sich an Rolles Vorgänger Mark von Grünhagen, dass dieser als Ortsbrandmeister nicht ähnlich komfortable Umstände vorgefunden hätte.

Nun gelte es, auf der Basis des neuen Feuerwehrbedarfsplanes auch alle anderen Ortsfeuerwehren gut für die nächsten zehn bis 15 Jahre aufzustellen. Das gestalte sich allerdings nicht ganz einfach, da kein Neubau eines Feuerwehrhauses am Platz des alten erfolgen könne. Somit könnten sich durch erforderliche Änderungen in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen durchaus Verschiebungen in der Reihenfolge ergeben. „Auch hier in Dollbergen mussten wir ja seinerzeit warten, bis es einen Investor gab, der den Grund entwickelte.“

Bernd Semrau (rechts) scheidet als Gruppenführer der Bereitschaftsgruppe aus. Zum Abschied haben ihm die Kameraden der Ortsfeuerwehr Dollbergen seine Weste aus dem Einsatzfahrzeug eingerahmt. Quelle: Sandra Köhler

Stolz ließ Ortsbrandmeister Rolle das vergangene Jahr Revue passieren. Sowohl in der Ausbildung als auch bei den 32 Einsätzen, speziell den Großbränden in Schwüblingsen, bei Prakla und Brockmann, der drohenden Evakuierung eines ICEs und der tatsächlichen Evakuierung eines Pfadfinderlagers hätten seine Feuerwehrleute hohe Motivation und tolle Leistungen gezeigt. „Aber leider ist es so, dass wir immer wieder gut ausgebildete Leute verlieren, weil sie aus Dollbergen wegziehen.“ Acht waren es 2017, jeweils fünf 2018 und 2019. „In diesem Jahr ist es bereits einer, und weitere drei bis fünf werden folgen“, sagte Rolle.

Von den 417 Mitgliedern der Ortsfeuerwehr sind gerade einmal 48 Aktive. Persönliches Anschreiben, aktives Einbringen auf Facebook und eine eigene Homepage, Präsenz bei Veranstaltungen im Ort, eigene Events wie der Bockbieranstich, Mitmachdienste, Führungen von Schulklassen: All dieses offensiv betriebene Werben um neue Mitglieder bringt nur wenig Erfolg. Woran das liegt? Dollbergen sei, sagt Rolle, ein strukturell besonderes Pflaster in der Gemeinde Uetze. „Wir haben keine Bauernschaft, keine Junggesellschaft und eine hohe Pendlerrate – das macht es schwierig.“

Ortsbrandmeister Thomas Rolle (von links) ernennt Erick Marques Da Sylva, Kevin Kühne und Mirko Bergholz zu Hauptfeuerwehrmännern. Quelle: Sandra Köhler

Deshalb werbe die Feuerwehr verstärkt um Quereinsteiger, die neu nach Dollbergen gezogen sind. Die Jugendwartin und deren Stellvertreter, der Schriftführer und der Atemschutzgerätewart hätten auf diese Weise zur Ortswehr gefunden. Alternativ kommen auch ausgebildete Kräfte aus anderen Bundesländern, die nach Dollbergen ziehen und von sich aus Kontakt aufnehmen. „Gerade vor Kurzem haben wir uns mit einem Kameraden getroffen, der aus Sachsen nach Dollbergen ziehen wird und sich über Facebook bei uns gemeldet hat, um uns kennenzulernen.“ Aufgeben komme nicht in Frage. Denn unter dem Motto „Aktiv werden – begeistern lassen – mitmachen und stolz sein“ seien bereits die nächste Ideen im Köcher.

Die Beförderten und Geehrten Die Zeugnisferien sorgten dafür, dass es doch einige Lücken gab in den Reihen der Dollberger Feuerwehr. Auch Otto Könecke, den Ortsbrandmeister Thomas Rolle für 70-jährige Mitgliedschaft ehren wollte, befand sich auf Urlaubsreise. Gekommen hingegen war Volker Gehrke, den Gemeindebrandmeister Tobias Jacob für 40-jährige aktive Mitgliedschaft ehrte. Ein ganz besonderes Präsent erhielt Bernd Semrau, der die Gruppenführung der Bereitschaftsgruppe aufgab: Seine Kameraden überreichten ihm die Weste, die er bei Einsätzen getragen hat, in einem Bilderrahmen. Sein Nachfolger ist Daniel Trautwig, der bereits in Meppen als Gruppenführer zu überzeugen wusste. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Josephine Schreiber ernannt, Hauptfeuerwehrmänner wurden Kevin Kühne, Mirko Bergholz und Erick Marques Da Sylva.

