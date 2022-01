Uetze

Der Corona-Inzidenzwert in der Gemeinde Uetze ist in der zurückliegenden Woche kontinuierlich gestiegen. Am Freitag, 14. Januar, liegt er bei 379,1, es gibt aktuell 115 Infizierte. Betroffen sind zunehmend die Kitas, und auch in den Schulen sind in der ersten Woche nach den Ferien einige Personen positiv getestet worden.

Die Ein-Gruppen-Kindergärten in Schwüblingsen und Dedenhausen sind geschlossen, in ihnen gibt es je sieben Fälle. „Davon sind etliche bereits durch PCR-Tests bestätigt, auf den Rest warten wir noch“, sagt Tamara Möller, Teamleiterin Kitas in der Gemeinde. Drei bestätigte Corona-Infektionen gibt es zudem in einer Gruppe des Hänigser Schneckenhauses. „Wir bieten dort aber einen Notdienst für alle frei getesteten Kinder an.“

Notbetreuung in Uetze ab nächster Woche

Eine Notbetreuung für alle negativ Getesteten soll es in der nächsten Woche auch bei den Wallbergzwergen in Dedenhausen, vermutlich ab Montag, und in der Kita Bärbusch in Schwüblingsen ab Dienstag geben. „Ob die Kinder tatsächlich kommen können, hängt davon ab, ob das Stammpersonal gesund ist. Wir wollen nicht, dass Mitarbeiter von Kita zu Kita wechseln“, erklärt Möller.

In der Eltzer Kita gibt es laut Teamleiterin eine K1-Person, aber keine Gruppenschließung. Glimpflich kommt offenbar auch eine Großtagespflege davon. Die positiv getestete Person habe sich früh in Selbstisolation begeben, sodass es keine Auswirkungen auf andere in der Einrichtung gebe.

Corona wird von zuhause in Schulen hineingetragen

Aus den Schulen sind der Gemeinde bis Freitagmittag acht positive Corona-Tests gemeldet worden. Betroffen sind die Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG), das Gymnasium und die Grundschule Hänigsen. Die Infizierten müssen laut AWG-Schulleitung in Isolation, alle anderen der Stammgruppe oder des Kurses testen sich eine Woche lang täglich.

„Wir haben in der AWG mehrere Fälle“, sagt der stellvertretende Schulleiter Daniel Henke. Zunächst werde anhand einer Checkliste gemeinsam mit den Tutoren geschaut, ob alle Hygienevorschriften eingehalten werden konnten, ob zum Beispiel stets Masken getragen wurden. „Wurde die Checkliste eingehalten, muss die Schule nichts unternehmen“, erklärt Henke. Das sei in dieser Woche so gewesen. „Die Fälle in der AWG stehen nicht im schulischen Kontext, sondern wurden von zuhause mitgebracht.“

Tests in Kitas sind freiwillig

In den Schulen gilt anders als in den Kitas Testpflicht – und zwar für alle Ungeimpften. Das heißt laut Henke, ohne Test oder Impfnachweis dürfen weder Schüler und Schülerinnen noch Lehrkräfte ins Schulgebäude. Die Kita-Kinder müssen bislang in Niedersachsen noch nicht regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. „Wir bieten die Tests an“, sagt Möller, „und hoffen, dass die Eltern so vernünftig sind, ihre Kinder regelmäßig zu testen, damit die Kitas offen bleiben können.“

Das Coronavirus breitet sich im Gemeindegebiet spürbar aus. Am Freitag, 14. Januar, ist der I-Wert auf 379,1 hochgeschnellt, vor zwei Tagen lag er bei 243. Seit Pandemiebeginn ist bei 1105 Frauen, Männern und Kindern in Uetze der Sars-CoV2-Virus nachgewiesen worden. 17 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben.

So sieht es in Uetzes Nachbarschaft aus

Etwas entspannter ist die Lage in Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte. In Burgdorf liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 253,8, in Lehrte bei 337,6. Für die gesamte Region Hannover gilt die Warnstufe drei. Die Inzidenz liegt nach Landesangaben aktuell bei 364,7. In Springe ist der Wert mit 177 am niedrigsten, in Ronnenberg mit 563,5 am höchsten.

In den Nachbarlandkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die zahlreiche Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, ist die Sieben-Tage-Inzidenz am 14. Januar niedriger als in der Gemeinde: Peine hat einen Wert von 354,8, Gifhorn von 333,5 und Celle von 331,1. Das Land meldet am Freitag eine Hospitalisierungsrate 4,7, bezogen auf 100.000 Einwohner. Und 6,3 Prozent der Intensivbetten sind mit Corona-Patienten belegt.

Von Anette Wulf-Dettmer